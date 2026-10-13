Estas son las calles que serán afectadas por la megamarcha de trabajadores del IMSS en CDMX

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prevén realizar movilizaciones este martes en distintos puntos de la Ciudad de México. Las concentraciones podrían afectar la circulación en avenidas importantes, por lo que conviene tomar precauciones antes de salir.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) actualizó la información sobre los puntos previstos para las protestas, que incluyen bloqueos y una marcha hacia un hospital del instituto.

¿Dónde habrá bloqueos y marchas de trabajadores del IMSS en CDMX?

Estos son los puntos señalados para las movilizaciones:

Sede nacional del IMSS : avenida Paseo de la Reforma.

: avenida Paseo de la Reforma. Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social: calle Zamora 107, colonia Condesa.

Clínica 33 del IMSS : avenida Aquiles Serdán, en dirección norte, esquina con Renacimiento, colonia El Rosario. Se prevé el bloqueo de carriles centrales.

: avenida Aquiles Serdán, en dirección norte, esquina con Renacimiento, colonia El Rosario. Se prevé el bloqueo de carriles centrales. Planta de Lavado Norte del IMS S: avenida Fortuna y avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Magdalena de las Salinas. Desde ahí se prevé una marcha hacia el Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez.

S: avenida Fortuna y avenida Instituto Politécnico Nacional, colonia Magdalena de las Salinas. Desde ahí se prevé una marcha hacia el Hospital de Traumatología y Ortopedia Dr. Victorio de la Fuente Narváez. Centro Médico Nacional Siglo XXI : avenida Cuauhtémoc, esquina con Baja California, colonia Doctores; se prevé un bloqueo.

: avenida Cuauhtémoc, esquina con Baja California, colonia Doctores; se prevé un bloqueo. Unidad de Medicina Familiar/UMAA No. 161: avenida Insurgentes Sur, a la altura de Rey Cuauhtémoc, colonia San Ángel; también se contempla un bloqueo.

Además, se espera una marcha procedente de Eje 10 Sur que se incorporaría a avenida Revolución con dirección al norte.

La #SSC Informa: Actualización 18:00 horas El *Centro de #OrientaciónVial* de la #SSC informa las movilizaciones por parte de Trabajadores activos y jubilados del @Tu_IMSS: 📍 1. Avenida Paseo de la Reforma núm. 476, frente a la Sede Nacional del IMSS. * Colonia: #Juárez. * Alcaldía: @AlcCuauhtmocMx * Aforo: 90 personas. * Sede: Sede Nacional del IMSS 📍 2. Calle Zamora núm. 107. * Colonia: #Condesa. * Alcaldía: Cuauhtémoc. * Aforo: 30 personas. * Sede: Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). *Alternativa vial:* Av. Mazatlán y Cuernavaca 📍 3. Bloqueando carriles centrales de Av. Aquiles Serdán al norte esquina Renacimiento. * Colonia: Col. #ElRosario * Alcaldía: @AzcapotzalcoMx * Aforo: 30 personas. * Sede: Clínica 33 del IMSS *Alternativa vial:* Eje 5 Norte 📍 4. Av. Fortuna y Av. Politécnico Se restablece circulación 📍 5. Bloqueando Av. Cuauhtémoc esquina baja California Se restablece circulación 📍6. Av. Insurgentes y Copilco-Se restablece circulación #Marcha procedente de Eje 10 Sur se incorpora a la Av. #Revolución al Norte *Alternativa Vial: Av. Insurgentes*. A todos los automovilistas, solicitamos tomar previsiones, ya que los tiempos de traslado pueden aumentar y estar atentos a las indicaciones y alternativas viales a través de las redes sociales de X: @OVIALCDMX y TT: @OVIAL_SSCCDMX donde se estará informando en tiempo real. — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 13, 2026

¿Qué avenidas podrían verse afectadas por las protestas del IMSS?

Los puntos de concentración y los bloqueos previstos podrían generar complicaciones en Paseo de la Reforma, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc, Insurgentes Sur y avenida Revolución.

Las afectaciones dependerán del avance de las movilizaciones y de los cierres que se realicen durante la jornada. Si necesitas circular por estas zonas, considera salir con anticipación y revisar los avisos viales antes de emprender el recorrido.

🔴 ¡Tómalo en cuenta! Los trabajadores del #IMSS adelantaron a mañana, 13 de octubre una marcha nacional, un día antes de la consulta sindical. Se prevé que se sumen empleados de otros sectores, organizaciones y estudiantes. El director del IMSS, Zoé Robledo, reconoció problemas de saturación, esperas y desabasto, aunque afirmó que el surtimiento de recetas llega al 94%. Entonces, ¿por qué tantos trabajadores y pacientes siguen inconformes? Lo viste en #TuMañanaConEllas — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 12, 2026

¿Cuál es la alternativa vial ante los bloqueos del IMSS?

La SSC señaló avenida Insurgentes como alternativa vial ante las afectaciones relacionadas con las movilizaciones.

Antes de salir, revisa las actualizaciones de tránsito, ya que las rutas disponibles pueden cambiar conforme avancen las marchas y se implementen cortes a la circulación.