“No fue solo una bacteria, fue negligencia": Padres de bebés fallecidos denuncian irregularidades en IMSS Durango

La muerte de cinco bebés en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del IMSS en Durango mantiene bajo revisión al Hospital General de Zona Número Uno; mientras la unidad permanece cerrada a nuevos ingresos, las familias de los pequeños fallecidos esperan conocer qué ocurrió.

Las autoridades mantienen una revisión epidemiológica, clínica y sanitaria para esclarecer las circunstancias de los decesos; hasta el momento, se informó que no se han identificado nuevos casos expuestos después de las medidas de contención implementadas.

Padres denuncian irregularidades dentro de la UCIN

Familiares de los bebés fallecidos han señalado presuntas deficiencias durante su estancia en la unidad; entre sus testimonios mencionan falta de cubrebocas, guantes y gorros, además de cuestionar algunas prácticas del personal.

Uno de los padres también denunció que habría trabajadores consumiendo alimentos dentro del área, situación que las familias consideran preocupante ante las condiciones que deben mantenerse en una unidad de cuidados intensivos neonatales.