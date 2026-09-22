¡IMSS cerrado y bajo revisión! Autoridades federales investigan qué ocurrió tras la muerte de cinco bebés en Durango

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Durango permanece cerrada a nuevos ingresos luego de la muerte de cinco bebés ; autoridades sanitarias federales y especialistas del instituto mantienen una revisión para determinar qué ocurrió.

La actualización corresponde a este 21 de septiembre de 2026, cuando equipos de la Dirección General de Epidemiología, CENAPRECE y COFEPRIS llegaron al estado para revisar expedientes clínicos, protocolos médicos, vigilancia epidemiológica y medidas de prevención y control de infecciones.

¿Qué está pasando dentro de la UCIN del IMSS en Durango?

Como medida preventiva, el área neonatal continúa sin recibir nuevos pacientes y se mantienen acciones de contención, vigilancia y control; el IMSS señaló que, desde que fueron implementadas estas medidas, no se ha identificado una exposición posterior.

La investigación también contempla los procedimientos utilizados para atender a los recién nacidos y las condiciones sanitarias de la unidad; por ahora, las autoridades no han presentado conclusiones definitivas sobre las causas de las cinco muertes.

Una bacteria fue identificada durante la revisión epidemiológica

En los trabajos realizados previamente se detectó una bacteria sensible a antibióticos de uso habitual; sin embargo, el propio IMSS informó que su presencia no explica por sí sola el fallecimiento de los cinco bebés.

Ante este escenario, fueron implementadas medidas como aislamiento de casos, restricción de nuevos ingresos y trabajos de limpieza y desinfección en la unidad; al corte del 20 de septiembre, no se habían identificado pacientes sospechosos dentro de la UCIN.

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#IMPORTANTE | La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1 del @Tu_IMSS, en Durango, continúa cerrada a nuevos ingresos y se mantienen activas las acciones de contención, vigilancia y control, luego de que cinco recién nacidos fallecieran… pic.twitter.com/Kpm6JZJ0NX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 22, 2026

¿Qué encontraron sobre una posible falta de insumos?

Otro de los puntos revisados corresponde a las versiones sobre una eventual falta de materiales necesarios para atender las condiciones sanitarias de la unidad; de acuerdo con las verificaciones realizadas por el instituto, no se identificaron carencias que impidieran las labores de limpieza, desinfección o atención en la UCIN.

Mientras continúan las investigaciones, el IMSS informó que mantendrá comunicación con las familias de los recién nacidos y que dará a conocer los resultados conforme existan elementos verificados; también señaló que, si se detecta alguna irregularidad, se actuará conforme corresponda.