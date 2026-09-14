“¡No tenemos camilla!” Denuncian presuntas carencias en hospital del IMSS en Mazatlán durante una emergencia crítica

Una denuncia sobre la presunta falta de camillas en el Hospital General de Zona número 3 del IMSS, en Mazatlán, Sinaloa, comenzó a circular a partir de un video grabado dentro del área de Urgencias ; en las imágenes se escucha a personal médico señalar que una paciente tendría que ser colocada sobre un colchón ante la supuesta ausencia de una camilla .

El Instituto Mexicano del Seguro Social respondió que el material difundido no muestra toda la atención que recibió la paciente y explicó que la mujer ingresó al hospital a las 12:28 horas sin signos vitales y en paro cardiorrespiratorio; pese a las maniobras realizadas por el personal médico, murió a las 12:50.

¿Qué se observa en el video del hospital?

En la grabación se escucha a personal del área médica señalar que no contaban con una camilla disponible y atribuir esta situación a una decisión de la subdirección; además, se mencionan presuntos casos de abuso de autoridad y hostigamiento laboral.

Sin embargo, el video por sí solo no permite conocer toda la secuencia de lo ocurrido con la paciente ni las condiciones previas a la escena registrada.

El IMSS sostuvo que durante un recorrido médico-administrativo se detectó a una persona con riesgo de caída que necesitaba una camilla, por lo que se acondicionó una disponible en el área de Reanimación.

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Personal del Hospital General de Zona número 3 del @Tu_IMSS en #Mazatlán denunció falta de camillas y presuntos abusos de autoridad y hostigamiento laboral.



Trabajadores señalaron que tuvieron que colocar a una paciente en un colchón.



El IMSS aseguró que las imágenes no… pic.twitter.com/SpHKNvWRS1 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 14, 2026

La paciente llegó en paro cardiorrespiratorio

De acuerdo con la explicación institucional, la paciente ingresó a urgencias a las 12:28 horas y fue llevada inmediatamente al área de reanimación para recibir atención.

El personal realizó maniobras avanzadas durante 25 minutos; posteriormente se confirmó su fallecimiento a las 12:50 horas.

El instituto señaló que, ante la emergencia, los trabajadores priorizaron comenzar las maniobras de atención y posteriormente colocaron a la paciente en una camilla para continuar con su manejo.

¿Qué respondió el IMSS sobre la falta de camillas?

El IMSS en Sinaloa afirmó que durante la atención se realizaron gestiones para disponer de una camilla en reanimación y sostuvo que la atención médica fue priorizada en todo momento.

La institución también aseguró que mantiene el compromiso de brindar atención oportuna y conforme a sus protocolos; por separado, la denuncia difundida plantea cuestionamientos sobre las condiciones laborales y la disponibilidad de equipo dentro del hospital, aspectos que no quedan acreditados únicamente con el video difundido.