De atleta olímpico a prófugo: incautan motos de lujo ligadas a Ryan James Wedding

Durante años, Ryan James Wedding pasó inadvertido para las autoridades. Exatleta olímpico, sin antecedentes públicos y con una vida aparentemente ligada al deporte, hoy es señalado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) como uno de sus 10 más buscados.

En cateos realizados en la Ciudad de México y el Estado de México, autoridades mexicanas aseguraron 64 motocicletas de colección, valuadas en más de 40 millones de dólares, presuntamente vinculadas al canadiense, a quien el FBI identifica como miembro del Cártel de Sinaloa.

La incautación forma parte de una investigación internacional contra Ryan James Wedding, considerado un nexo entre cárteles y descrito por autoridades estadounidenses como armado, sumamente peligroso y posiblemente oculto en México.

Una colección valuada en millones de dólares

Las motocicletas aseguradas son consideradas piezas históricas del deporte motor, codiciadas por coleccionistas de todo el mundo. De acuerdo con el FBI , su valor conjunto supera los 40 millones de dólares.

Se trata de unidades de marcas y escuderías emblemáticas, algunas de las cuales ganaron títulos mundiales en manos de multicampeones del motociclismo internacional.

Cateos en CDMX y Estado de México

Las 64 motocicletas fueron aseguradas durante cuatro cateos realizados por autoridades mexicanas en inmuebles ubicados tanto en la capital del país como en el Estado de México.

Hasta el momento, se desconoce cómo fueron adquiridas estas unidades y de qué manera ingresaron a territorio mexicano, información que forma parte de las líneas de investigación abiertas.

Ryan James Wedding: de los Juegos Olímpicos al crimen organizado

Ryan James Wedding es un exatleta olímpico canadiense que compitió en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, celebrados en Salt Lake City.

Años después, su nombre apareció en investigaciones del FBI que lo ubican como presunto integrante del Cártel de Sinaloa , con un papel relevante en operaciones criminales de alcance internacional.

Motocicletas con historia en el motociclismo mundial

Entre las piezas incautadas hay motocicletas que formaron parte de campeonatos mundiales, algunas de ellas conducidas por figuras legendarias como el español Marc Márquez y el italiano Valentino Rossi.

Este factor elevó el valor de la colección y llamó la atención de las autoridades estadounidenses y mexicanas.

Wedding sigue prófugo

Ryan James Wedding permanece prófugo. El FBI ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Las autoridades advierten que podría encontrarse en México, que porta armas y que su detención representa un objetivo prioritario dentro de las investigaciones contra redes criminales transnacionales.