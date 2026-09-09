¡Sinaloa en alerta! Incendian vehículos y reportan disparos en zonas de Culiacán

Esta noche se registraron nuevos hechos de violencia al norte del país tras el reporte de vehículos que fueron incendiados en Culiacán, Sinaloa, pero la situación ya fue controlada, aseguraron las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, en varios sectores de Culiacán, hubo varios disparos este martes 8 de septiembre de 2026.

Confirman actos de violencia en sectores de Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que desde las 19:30 horas se reportaron diversos hechos de inseguridad en distintos sectores de Culiacán, en los siguientes puntos:



Avenida Patria y México 68

Detonaciones de arma de fuego



Colonia Chapultepec

Un automóvil incendiado



Gustavo Díaz Ordaz

Disparos tras el robo de un vehículo

Capturan a dos ligados con el secuestro de mineros

El Gabinete de Seguridad informó hoy que fueron detenidos en Sinaloa dos hombres identificados como Ángel "N", alias “Tronco”, y Milton "N".

Ambos están presuntamente elacionados con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una empresa minera, en enero de 2026.

Les aseguraron armas largas, un aditamento lanzagranadas, cargadores, municiones de diversos calibres, droga y equipo táctico.

Resultado de trabajos de inteligencia y patrullajes de vigilancia en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 y @SSPCMexico, en coordinación con @sspsinaloa1, detuvieron a Ángel "N", alias “Tronco”, y Milton "N", relacionados con la privación de la libertad de 10 trabajadores de una… pic.twitter.com/hqnOuRRdXp — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 9, 2026

Piden a la población evitar salir ante noche violenta en Sinaloa

En un mensaje en sus redes sociales, la institución pidió a la población evitar las zonas donde ocurrieron los actos de violencia, así como no acercarse a los lugares donde se registren estos hechos.

Las autoridades que integran el Grupo Interinstitucional se encuentran desplegados y atendiendo los reportes, pero hasta el momento no se ha confirmado si lo sucedido fue ocasionado por integrantes del crimen organizado.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y atender las indicaciones de las autoridades.

La #SSPSinaloa informa que, la noche de este martes 8 de septiembre de 2026, desde las 19:30 horas se han reportado los siguientes hechos de inseguridad en distintos sectores de Culiacán:



📍 Avenida Patria y México 68

Detonaciones de arma de fuego.



📍Colonia Chapultepec

🚨… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 9, 2026

Controlan actos de violencia en Culiacán

En otro mensaje, aseguró que los hechos ya se encuentran controlados y son atendidos por el Grupo Interinstitucional.

Las autoridades desplegaron un operativo de vigilancia en los sectores señalados, donde se realizan las acciones correspondientes para mantener la seguridad.

"Hasta el momento no se han recibido más reportes a los números de emergencias sobre otros hechos de inseguridad. La situación se encuentra bajo control, y se reitera a la ciudadanía atender las indicaciones de las corporaciones y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado", afirmó la dependencia.