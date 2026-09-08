Fue un ataque directo: Fiscalía de Sinaloa da avances de balacera que dejó sin vida a un bebé de un año de edad en Culiacán

El ataque contra una familia en el Fraccionamiento Prados del Sur en Culiacán, Sinaloa, que dejó tres muertos, fue una agresión directa, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

Qué se sabe del ataque armado en Prados del Sur, Culiacán

El atentado con arma de fuego dejó como saldo fatal un bebé de un año y cuatro meses sin vida, de nombre Juan Alejandro.

La agresión sucedió cuando varios hombres revisaban un vehículo en el mencionado fraccionamiento el sábado 5 de septiembre de 2026, cuando un grupo de tres sujetos armados llegó al lugar y comenzó a disparar.

Fiscalía de Sinaloa confirma agresión directa y hallazgo de casquillos

Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal general de Sinaloa, declaró que el ataque fue una agresión directa contra una de las personas al interior del domicilio.

Destacó que, además del bebé fallecido, otro adulto perdió la vida y tres personas más resultaron con lesiones, entre ellos dos adultos y un niño de nueve años, quien hasta ahora es reportado como estable.

🚨 ATAQUE DONDE MURIÓ BEBÉ DE UN AÑO EN CULIACÁN FUE DIRECTO: FISCALÍA



La fiscal de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, reveló nuevos detalles del ataque armado que dejó tres personas muertas, entre ellas un bebé de apenas un año.



🔴 De acuerdo con la investigación, un… pic.twitter.com/3dIWHJXklh — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) September 7, 2026

Durante el ataque, uno de los presuntos sicarios llamado Jonathan resultó herido, presuntamente por los disparos realizados por sus propios compañeros, quienes lo abandonaron en la escena del crimen. Aunque este hombre fue trasladado a un hospital, horas después murió.

La fiscal abundó que en el lugar recogieron al menos 61 casquillos percutidos de arma larga, los cuales ya fueron integrados en la carpeta de investigación respectiva.

Oposición política exige resultados tras la muerte del bebé Juan Alejandro en Sinaloa

Figuras de la oposición en Sinaloa criticaron la violencia ocurrida en el estado, donde le quitaron la vida al bebé Juan Alejandro.

“Cuando una bala alcanza a un bebé, se acabaron las excusas (...) ¿Qué más tiene que pasar? ¿Que maten a un bebé para reconocer que la estrategia fracasó? Esto no es normal. No es una estadística. Es un estado donde el miedo ya entró hasta las casas”, afirmó Paola Gárate, diputada local, en su perfil de Facebook.

En tanto que la senadora Paloma Sánchez mencionó que la “narcoguerra” en Sinaloa les está “arrebatando la vida a nuestros niños y jóvenes”. Mencionó que “un bebé no debería ser parte de las estadísticas de violencia y, mucho menos, morir a causa de ella”.

