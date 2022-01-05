Al menos 13 muertos, entre ellos siete niños, y dos heridos dejó el incendio en una casa de Filadelfia, Estados Unidos, de acuerdo con información proporcionada por los bomberos que atendieron la emergencia.

Los bomberos explicaron que la casa de tres pisos estaba adaptada como dos departamentos, y en ella había cuatro detectores de fuego, pero ninguno funcionaba, por lo que no alertaron a los residentes del hogar cuando inició el fuego.

Craig Murphy, comisario del Departamento de Bomberos, detalló en rueda de prensa que los servicios de bomberos recibieron una llamada de emergencia alrededor de las 6:38 de la mañana sobre el incendio en una casa.

Agregó que al llegar al lugar encontraron “un fuego intenso” que salía por las ventanas del segundo piso de la casa, y que tardaron cerca de una hora en controlarlo. Por el momento se desconoce el motivo del incendio, no obstante, las autoridades ya comenzaron una investigación.

13 personas murieron en Filadelfia en un incendio que se produjo en una casa de tres pisos convertida en apartamentos

pic.twitter.com/1b25YBX7cq — Cesar Moreno (@CesarMorenoH) January 5, 2022

Incendio en casa de Filadelfia deja siete niños muertos

Murphy dijo que de las 13 personas muertas en el incendio, siete eran menores de edad, agregó que éste es uno de los incendios más graves que le tocó atender en sus 35 años como bombero de Filadelfia.

“Es un día muy triste. Llevo 35 años en el cuerpo y este es probablemente uno de los peores fuegos con los que jamás me he encontrado”.

Por su parte, Jim Kenney, alcalde de Filadelfia, pidió “rezar” por los niños que fallecieron durante el incendio, y agregó que por el momento se desconoce el estado de salud de los dos heridos, que fueron trasladadas a un hospital; mientras que otras 10 personas lograron salir de la casa.

“Perder a tantos niños es simplemente devastador. Les pido que recemos por esos bebés”, indicó Jim Kenney.

De acuerdo con un medio local, la casa donde ocurrió el incendio era propiedad de la Autoridad de Vivienda de Filadelfia.

