VIDEO: Incendio deja más de 40 muertos en hospital de Covid-19 en Irak

Un incendio en un hospital de Covid-19 dejó el saldo de más de 40 muertos en la ciudad de Nasiriya, al sur de Irak, reportaron autoridades sanitarias y la policía de aquel país durante este lunes 12 de julio.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades de Irak, al menos 42 personas murieron y más de 60 resultaron heridas en el incendio registrado en la unidad donde se atendía a personas infectadas con Covid-19.

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El vocero de las autoridades sanitarias de Irak, Haydar al-Zamili, explicó que las víctimas murieron quemadas tras el incendio; sin embargo, continúa la búsqueda de más personas. Agregó que el hospital contaba con 60 camas para atender a pacientes con Covid-19.

Los equipos sanitarios sacaron cuerpos carbonizados del hospital en llamas mientras muchos pacientes tosían por el humo creciente, aseguró un reportero de una agencia internacional.

Personal médico indicó a agencias internacionales que 16 pacientes lograron ser evacuados del lugar mientras estaba en llamas. Además, bomberos y equipos de la defensa civil lograron apagar el incendio en el hospital Al Husein, en Irak.

اخراج الضحايا من مستشفى الحسين في #ذي_قار pic.twitter.com/nCE5Qa2p2v — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 12, 2021

Circulan videos del incendio en hospital de Irak

En las redes sociales circulan una serie de videos del incendio en el hospital en Nasiriya, Irak, en los cuales se observa la intensidad de las llamas y la columna de humo que se formó por el incendio.

Al respecto, medios de comunicación locales reportaron que Sadam al Tawil, director de Salud de la provincia de Di Qar, donde se registró el incendio, presentó su renuncia al cargo poco después del incidente y el gobierno de la provincia decretó tres días de luto.

Asimismo, se dio a conocer información sobre la presencia de manifestantes frente al recinto, ya que en abril pasado ocurrió una tragedia similar que dejó al menos 80 muertos debido a un incendio en un hospital Covid-19 en Bagdad, capital de Irak.

En esa ocasión explotaron bombas de oxígeno destinadas a los enfermos de Covid-19, lo que provocó un gran incendio que dejó más de un centenar de heridos, sumados a las más de 80 muertes.

فيديو.. حريق كبير في مستشفى الحسين بـ #ذي_قار pic.twitter.com/UB5ubvWmGW — Rudaw عربية (@rudaw_arabic) July 12, 2021

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