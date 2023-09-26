INAI ordena a CEAV informar sobre indemnización de incendio en albergue de migrantes de Ciudad Juárez

El pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, informar sobre los fundamentos que tomaron en cuenta para la determinación de las indemnizaciones que se entregaron a las familias de las 40 personas que fallecieron en el incendio del Centro de Migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua en marzo pasado.

La comisionada Norma Julieta del Río Venegas expresó que a través del INAI se posibilita el ejercicio del derecho a la justicia, a la reparación del daño, a la verdad y a la memoria, como es el caso del incendio en Ciudad Juárez.

INAI ordena que se sepa cómo se definió la indemnización a familias de migrantes

El Instituto de transparencia informó que una persona solicitó información relacionada con el incendio que ocurrió el pasado 27 de marzo del presente año en el Centro de Migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el cual murieron 40 personas y por el que se destinó la cantidad de 140 millones de pesos para cada familia.

Ante esto, el CEAV contestó: "Derivado de un Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de noviembre de 2020, la figura del fideicomiso Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI) se encuentra en proceso de extinción, por lo que, a partir de dicha fecha, la CEAV brinda el apoyo de dichas indemnizaciones con cargo a su presupuesto autorizado", se destacó a través del comunicado.

La opacidad cuesta vidas. Memoria, justicia y verdad. Resolución caso migrantes @INAImexico pic.twitter.com/1u1GdHKPAH — Julieta Del Río Venegas (@JulietDelrio) September 26, 2023

Cabe destacar que, según la comisionada, el pasado 8 de mayo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó una partida presupuestal especial para reparar el daño de las víctimas, por lo que es importante saber los fundamentos en el que se basaron para determinar la cantidad.

Ante esto, el INAI revocó la respuesta de la CEAV y le instruyó turnar la solicitud de información a las unidades administrativas competentes.