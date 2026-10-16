¡Una madre y sus tres hijos, entre las llamas! Vecinos arriesgan todo para rescatarlos de incendio en Cancún

Una madre y sus tres hijos fueron rescatados de un incendio que consumió su vivienda en la supermanzana 215 de Cancún, Quintana Roo, durante las primeras horas de la mañana; vecinos y cuerpos de emergencia intervinieron para abrir el acceso al inmueble y poner a salvo a la familia, que fue trasladada a un hospital.

El fuego comenzó alrededor de las 6:00 horas y obligó a los habitantes de la zona a organizarse para auxiliar a quienes permanecían dentro de la casa; aunque los cuatro integrantes de la familia sobrevivieron, el inmueble quedó con pérdida total y sus pertenencias resultaron afectadas.

Vecinos usaron cubetas y mangueras para combatir el fuego

Los gritos de auxilio alertaron a quienes se encontraban cerca de la vivienda; algunos vecinos salieron para intentar contener las llamas con cubetas de agua y mangueras, mientras otros buscaron la manera de ingresar para ayudar a los menores.

Daniel Chávez, habitante de la zona, relató que escuchó los llamados de ayuda y observó cómo varias personas se sumaron a las labores para enfrentar la emergencia.

La respuesta no se limitó a quienes vivían en las inmediaciones; de acuerdo con María Gamboa, vecina del lugar, también participaron personas que pasaban por la zona y decidieron colaborar.

Abrieron una reja para sacar a los tres menores

La llegada de los cuerpos de emergencia permitió coordinar las acciones de rescate. Durante las maniobras, un vecino utilizó un hacha para intentar abrir una reja y facilitar la salida de los niños que permanecían dentro de la vivienda.

Gamboa también destacó la intervención de una agente que ingresó al inmueble para ayudar a la familia, pese a las dificultades que enfrentaban durante el operativo.

La madre y sus tres hijos fueron rescatados y llevados a un hospital; hasta el momento, la información disponible no precisa su estado de salud.

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Familia perdió su vivienda y pertenencias

El incendio destruyó el inmueble y afectó objetos personales, muebles, colchones y artículos de los niños. Ahora, la familia enfrenta las consecuencias materiales del siniestro mientras se esclarecen las circunstancias en que comenzó el fuego.

La emergencia también movilizó a los habitantes de la supermanzana 215, quienes colaboraron con los equipos de auxilio para intentar salvar a quienes permanecían atrapados.