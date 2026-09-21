VIDEO: ¡“Está saturado”! Largas esperas desatan reclamos en Urgencias del IMSS en Cancún

Pacientes del Hospital General Regional No. 17 del IMSS, en Cancún, Quintana Roo, denunciaron este domingo 20 de septiembre largos tiempos de espera en el área de Urgencias; ante los reclamos, el subdirector en turno reconoció que la unidad médica se encontraba saturada.

La situación llevó al personal directivo a verificar la atención dentro del hospital; posteriormente, el IMSS Quintana Roo informó que las personas que permanecían en la sala de espera, incluido un paciente en silla de ruedas, recibieron atención médica conforme a la clasificación establecida por el sistema Triage.

¿Qué ocurrió en el Hospital Regional 17 de Cancún?

Los señalamientos se concentraron en el tiempo que algunos derechohabientes tuvieron que esperar para recibir atención en Urgencias del HGR No. 17; la propia administración de la unidad reconoció durante el momento de los reclamos que el hospital enfrentaba una condición de saturación.

Ante este escenario, un coordinador médico acudió al área para revisar que la atención continuara; de acuerdo con el instituto, la valoración de los pacientes se realizó bajo el sistema Triage, que permite establecer prioridades según la condición clínica de cada persona.

¿Cómo respondió el IMSS a las denuncias?

El Instituto Mexicano del Seguro Social sostuvo que los pacientes que se encontraban en la sala de espera recibieron la atención médica correspondiente de acuerdo con su clasificación.

La institución también señaló que la supervisión médica permitió verificar la continuidad del servicio y reiteró su compromiso de ofrecer atención oportuna, segura y con calidad a los derechohabientes de Quintana Roo.

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En respuesta, el subdirector en turno de la unidad médica reconoció que el hospital estaba saturado.



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El antecedente reciente en Cancún

El episodio ocurre semanas después de otro señalamiento relacionado con la atención médica en una unidad del IMSS en Cancún; en aquella ocasión, un video difundido en redes sociales mostró a un adulto mayor que se quejaba de dolor mientras esperaba en el área de Urgencias.

La grabación provocó cuestionamientos sobre la atención recibida; posteriormente, el IMSS explicó que el paciente había sido valorado por personal médico y que se le realizó un cambio de sonda urinaria, procedimiento que, según la institución, no requería hospitalización.