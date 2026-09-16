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Incendio devora locales del Mercado Central de Acapulco; así va el avance para combatirlo

Un incendio afectó más de 90 locales en el Mercado Central de Acapulco. Cuerpos de emergencia y el Ejército laboran en el lugar para extinguir el fuego.

Incendio en Acapulco.
¿Qué pasó en Acapulco?|X EvelynSalgadoP.

Escrito por: César Contreras

El incendio afecta varios locales en el Mercado Central de Acapulco, Guerrero. Las llamas comenzaron en la madrugada de este miércoles 16 de septiembre de 2026.

A la zona llegaron bomberos y personal del Ejército Mexicano, quienes incluso estaban preparándose para participar en el Desfile Cívico como parte de los festejos del Día de la Independencia.

Al menos 90 locales quedaron afectados, los cuales son de venta de ropa, calzado, papelería y la nave de flores. Los comerciantes llegaron al mercado para tratar de recuperar sus mercancías.

Qué dijeron las autoridades de Guerrero sobre el control del incendio

Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, destacó que el personal de Protección Civil del Estado está en el lugar y se coordina con sus similares del municipio. Añadió que el incendio está sofocado en un 40% y siguen las labores para extinguirlo por completo.

Hasta el momento, no hay reporte de personas lesionadas.

Antecedentes: el incendio que destruyó la Nave Mayor en 2023

El incendio más fuerte sufrido en el Mercado Central de Acapulco ocurrió en la Nave Mayor de dicho lugar el 5 de junio de 2023, donde alrededor de 600 puestos fueron devorados por las llamas.

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