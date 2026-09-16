Incendio devora locales del Mercado Central de Acapulco; así va el avance para combatirlo

El incendio afecta varios locales en el Mercado Central de Acapulco, Guerrero. Las llamas comenzaron en la madrugada de este miércoles 16 de septiembre de 2026.

A la zona llegaron bomberos y personal del Ejército Mexicano, quienes incluso estaban preparándose para participar en el Desfile Cívico como parte de los festejos del Día de la Independencia.

Al menos 90 locales quedaron afectados, los cuales son de venta de ropa, calzado, papelería y la nave de flores. Los comerciantes llegaron al mercado para tratar de recuperar sus mercancías.

Qué dijeron las autoridades de Guerrero sobre el control del incendio

Evelyn Salgado, gobernadora del estado de Guerrero, destacó que el personal de Protección Civil del Estado está en el lugar y se coordina con sus similares del municipio. Añadió que el incendio está sofocado en un 40% y siguen las labores para extinguirlo por completo.

Estamos atendiendo un incendio registrado esta mañana en la nave de los locales de ropa, a un costado de la nave de las flores del Mercado Central de Acapulco.



Personal de @PC_Guerrero se encuentra en el lugar trabajando para controlar y sofocar el fuego, en coordinación con… pic.twitter.com/euVmbd9ayu — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) September 16, 2026

Hasta el momento, no hay reporte de personas lesionadas.

Antecedentes: el incendio que destruyó la Nave Mayor en 2023

El incendio más fuerte sufrido en el Mercado Central de Acapulco ocurrió en la Nave Mayor de dicho lugar el 5 de junio de 2023, donde alrededor de 600 puestos fueron devorados por las llamas.