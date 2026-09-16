EN VIVO| ¡Termina el Desfile Militar 2026! Así se vivió el recorrido en calles de la CDMX; ruta oficial y lo más relevante
Te compartimos los horarios del Desfile Militar 2026, así como la ruta oficial del Zócalo CDMX hasta Campo Marte y la duración del recorrido este 16 de septiembre.
Como ya es tradición cada 16 de septiembre se lleva a cabo el emblemático Desfile Militar 2026, un evento que recorre las principales avenidas de la Ciudad de México como parte de las celebraciones por el aniversario de la Independencia; todo lo que debes saber.
Te compartimos el horario del Desfile Militar, la ruta oficial, dónde verlo EN VIVO este miércoles.
¿A qué hora termina el Desfile Militar 2026 en calles de CDMX?
El Desfile Militar 2026 podría tener una duración de entre 3 y 4 horas, por lo que el evento podría terminar alrededor de las 13:00 a 14:00 horas de este 16 de septiembre.
¿Dónde ver el Desfile Militar 2026 EN VIVO?
¡No te lo pierdas! El Desfile Militar 2026 será transmitido por las redes sociales de Azteca Noticias, donde las y los usuarios podrán verlo EN VIVO y completamente GRATIS.
¡#ENVIVO! El #DesfileMilitar2026 toma las calles de la #CDMX— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo del Desfile Militar por el 216 aniversario de la Independencia de #México.
Solo en #AztecaNoticias.https://t.co/cDCEBbQ0NP
Desfile Militar 2026: A qué hora empieza y cuál es la ruta oficial este 16 de septiembre
Termina el Desfile Militar 2026 por el aniversario de la Independencia de México
El Desfile Militar 2026 en la Ciudad de México concluye con éxito después de 4 horas de recorrido por las calles de la capital del país, sorprendiendo a millones de personas y niños que se reunieron para verlo.
#AlMomento | Así se ve el desfile militar desde el Paseo de la Reforma...— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
El contingente integrado por más de 18 mil integrantes de las fuerzas armadas avanza con destino a Campo Marte.
Vía @mendoza_ruben
🔴#ENVIVO👉https://t.co/qjr5kcRvl4 pic.twitter.com/pUfKvkdD8c
Arriba vanguardia en Desfile Militar 2026 a Campo Marte; alternativas viales
Arriba vanguardia de Desfile Militar a calles de Campo Marte; estas son las alternativas viales: Eje 1 Norte, Circuito Interior, Av. Chapultepec, Eje 1 Oriente, José Ma. Izazaga y Fray Servando T. de Mier.
#PrecauciónVial | Arriba vanguardia de #DesfileMilitar a Campo Marte. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial. pic.twitter.com/2ajOXSGldB— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 16, 2026
Así se vive el Desfile Militar en CDMX este 16 de septiembre 2026
El contingente integrado por más de 18 mil integrantes de las fuerzas armadas avanza con destino a Campo Marte. Mientras que en la Federación Mexicana de Charrería, en la colonia Centro, los charros afinan sombrero, traje y montura para ser parte del desfile cívico militar este 16 de septiembre.
#DesfileMilitar2026 | Tradición charra en la capital— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
En la Federación Mexicana de Charrería, en la colonia Centro, los charros afinan sombrero, traje y montura para ser parte del desfile cívico militar este 16 de septiembre.
Caballos listos, jinetes preparados y una tradición… pic.twitter.com/hEikiad6kR
Comienzan a sobrevolar aviones y helicópteros en el Desfile Militar 2026
Comienzan a sobrevolar aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas. Así se ven desde el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX).
#DesfileMilitar2026 | Comienzan a sobrevolar aviones y helicópteros de las fuerzas armadas por el desfile cívico militar. Así se ven desde el Paseo de la Reforma, en la #CDMX.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
Vía. @mendoza_ruben https://t.co/Smvu7NRMuk pic.twitter.com/1usnkuoydG
Inicia el Desfile Militar 2026 en la CDMX
A las 10:00 en punto de la mañana da inicio el Desfile Cívico Militar con motivo al 216 aniversario de la Independencia de México.
Actos protocolarios de izamiento de bandera en el Zócalo de la Ciudad de México y pase de revista presidencial a las tropas de las Fuerzas Armadas.
Ciudadanos se reúnen en Paseo de la Reforma para el Desfile Militar 2026
Miles de personas ya se encuentran sobre Paseo de la Reforma, en la CDMX, para presenciar el Desfile Militar 2026; se espera que la ceremonia protocolaría comience alrededor de las 10:00 horas de este 16 de septiembre 2026.
Para este año, se espera la participación de más de 15 mil integrantes de las fuerzas armadas.
Madre acude a apoyar a su hijo en el Desfile Militar 2026
Marisol acudió a Paseo de la Reforma para apoyar a su hijo Brian Adair de 19 años, quien marchará por primera vez en el tradicional Desfile Militar 2026.
Su madre le hizo una cartulina y está con sentimientos encontrados pero mucho orgullo y lista para esperarlo pasar.
Brian participa en el desfile por parte de su escuela militar de ingeniería.
Bandas de guerra marca el inicio del Desfile Militar 2026
En el cruce de las calles 20 de Noviembre y San Jerónimo, a solo unos pasos del Zócalo CDMX, el resonar de tambores y trompetas transformó por completo el ambiente del primer cuadro de la ciudad.
A escasas horas del inicio del Desfile Militar por el aniversario de la Independencia de México, los elementos de las Fuerzas Armadas realizan sus últimos preparativos afinando instrumentos y afinando detalles.
¡RETUMBAN LOS TAMBORES! El sonido de las bandas de guerra marca el inicio del #DesfileMilitar— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
En el cruce de las calles 20 de Noviembre y San Jerónimo, a solo unos pasos del Zócalo, el resonar de tambores y trompetas transformó por completo el ambiente del primer cuadro de la… pic.twitter.com/H4ITR23jbk
Se suspenden vuelos en AICM por Desfile Militar 2026
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció la suspensión de vuelos desde las 10:00 a las 14:00 horas de este 16 de septiembre por las maniobras aéreo militares que se llevarán a cabo durante el Desfile Militar.
El AICM suspenderá operaciones aéreas por desfile del 16 de septiembre. ➡️ https://t.co/T6iEPTFtOa @aeropuertos_GAM pic.twitter.com/wJK8Khf3YB— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 14, 2026
Fuerzas Armadas de México ya se encuentran en el Zócalo CDMX
Cientos elementos de las Fuerzas Armadas de México se encuentran en las calles aledañas al Zócalo CDMX para participar en el Desfile Militar 2026.
Todo está listo para el inicio del desfile militar que conmemora el 216 aniversario de la independencia de México. Así luce la calle José María Pino Suárez al cruce con República de Uruguay.
#AlMomento | Cientos de elementos de las Fuerzas Armadas de México ya se encuentran en las calles aledañas al Zócalo capitalino.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026
Todo está listo para el inicio del desfile militar que conmemora el 216 aniversario de la independencia de México. Así luce la calle José María Pino… pic.twitter.com/rfPhhvWGFh
¿Cuál es la ruta del Desfile Militar 2026 en CDMX?
La ruta del Desfile Militar 2026 comenzará en el Zócalo CDMX y terminará en Campo Marte. El trayecto pasará por las siguientes avenidas principales de la capital del país:
🔵 Zócalo CDMX: Punto de salida.
🔵 Calle 5 de Mayo: Tramo inicial por el Centro Histórico.
🔵 Eje Central Lázaro Cárdenas: Punto de cruce.
🔵 Avenida Juárez: Continuación hacia la zona poniente.
🔵 Paseo de la Reforma: Trayecto principal de demostraciones.
🔵 Campo Marte: Punto final del recorrido.
#BoletínSSC | #DISPOSITIVOS | #FiestasPatrias | Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de #Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del #DesfileMilitar del 16 del mes patrio, por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, la #SSC… pic.twitter.com/4Iz2Z2lkOS— SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 14, 2026