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EN VIVO| ¡Termina el Desfile Militar 2026! Así se vivió el recorrido en calles de la CDMX; ruta oficial y lo más relevante

Te compartimos los horarios del Desfile Militar 2026, así como la ruta oficial del Zócalo CDMX hasta Campo Marte y la duración del recorrido este 16 de septiembre.

Termina el Desfile Militar 2026 por el aniversario de la Independencia de México
Termina el Desfile Militar 2026 por el aniversario de la Independencia de México|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

Con información de: Rubén Mendoza, Federico Anaya, Karen Ortega

Como ya es tradición cada 16 de septiembre se lleva a cabo el emblemático Desfile Militar 2026, un evento que recorre las principales avenidas de la Ciudad de México como parte de las celebraciones por el aniversario de la Independencia; todo lo que debes saber.

Te compartimos el horario del Desfile Militar, la ruta oficial, dónde verlo EN VIVO este miércoles.

¿A qué hora termina el Desfile Militar 2026 en calles de CDMX?

El Desfile Militar 2026 podría tener una duración de entre 3 y 4 horas, por lo que el evento podría terminar alrededor de las 13:00 a 14:00 horas de este 16 de septiembre.

¿Dónde ver el Desfile Militar 2026 EN VIVO?

¡No te lo pierdas! El Desfile Militar 2026 será transmitido por las redes sociales de Azteca Noticias, donde las y los usuarios podrán verlo EN VIVO y completamente GRATIS.

Desfile Militar 2026: A qué hora empieza y cuál es la ruta oficial este 16 de septiembre

Termina el Desfile Militar 2026 por el aniversario de la Independencia de México

El Desfile Militar 2026 en la Ciudad de México concluye con éxito después de 4 horas de recorrido por las calles de la capital del país, sorprendiendo a millones de personas y niños que se reunieron para verlo.

Arriba vanguardia en Desfile Militar 2026 a Campo Marte; alternativas viales

Arriba vanguardia de Desfile Militar a calles de Campo Marte; estas son las alternativas viales: Eje 1 Norte, Circuito Interior, Av. Chapultepec, Eje 1 Oriente, José Ma. Izazaga y Fray Servando T. de Mier.

Así se vive el Desfile Militar en CDMX este 16 de septiembre 2026

El contingente integrado por más de 18 mil integrantes de las fuerzas armadas avanza con destino a Campo Marte. Mientras que en la Federación Mexicana de Charrería, en la colonia Centro, los charros afinan sombrero, traje y montura para ser parte del desfile cívico militar este 16 de septiembre.

Comienzan a sobrevolar aviones y helicópteros en el Desfile Militar 2026

Comienzan a sobrevolar aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas. Así se ven desde el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México (CDMX).

Inicia el Desfile Militar 2026 en la CDMX

A las 10:00 en punto de la mañana da inicio el Desfile Cívico Militar con motivo al 216 aniversario de la Independencia de México.

Actos protocolarios de izamiento de bandera en el Zócalo de la Ciudad de México y pase de revista presidencial a las tropas de las Fuerzas Armadas.

Ciudadanos se reúnen en Paseo de la Reforma para el Desfile Militar 2026

Miles de personas ya se encuentran sobre Paseo de la Reforma, en la CDMX, para presenciar el Desfile Militar 2026; se espera que la ceremonia protocolaría comience alrededor de las 10:00 horas de este 16 de septiembre 2026.

Para este año, se espera la participación de más de 15 mil integrantes de las fuerzas armadas.

Ciudadanos se reúnen en Paseo de la Reforma para el Desfile Militar 2026
Ciudadanos se reúnen en Paseo de la Reforma para el Desfile Militar 2026|AZTECA NOTICIAS

Madre acude a apoyar a su hijo en el Desfile Militar 2026

Marisol acudió a Paseo de la Reforma para apoyar a su hijo Brian Adair de 19 años, quien marchará por primera vez en el tradicional Desfile Militar 2026.

Su madre le hizo una cartulina y está con sentimientos encontrados pero mucho orgullo y lista para esperarlo pasar.

Brian participa en el desfile por parte de su escuela militar de ingeniería.

Madre acude a apoyar a su hijo en el Desfile Militar 2026
Madre acude a apoyar a su hijo en el Desfile Militar 2026|AZTECA NOTICIAS

Bandas de guerra marca el inicio del Desfile Militar 2026

En el cruce de las calles 20 de Noviembre y San Jerónimo, a solo unos pasos del Zócalo CDMX, el resonar de tambores y trompetas transformó por completo el ambiente del primer cuadro de la ciudad.

A escasas horas del inicio del Desfile Militar por el aniversario de la Independencia de México, los elementos de las Fuerzas Armadas realizan sus últimos preparativos afinando instrumentos y afinando detalles.

Se suspenden vuelos en AICM por Desfile Militar 2026

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció la suspensión de vuelos desde las 10:00 a las 14:00 horas de este 16 de septiembre por las maniobras aéreo militares que se llevarán a cabo durante el Desfile Militar.

Fuerzas Armadas de México ya se encuentran en el Zócalo CDMX

Cientos elementos de las Fuerzas Armadas de México se encuentran en las calles aledañas al Zócalo CDMX para participar en el Desfile Militar 2026.

Todo está listo para el inicio del desfile militar que conmemora el 216 aniversario de la independencia de México. Así luce la calle José María Pino Suárez al cruce con República de Uruguay.

¿Cuál es la ruta del Desfile Militar 2026 en CDMX?

La ruta del Desfile Militar 2026 comenzará en el Zócalo CDMX y terminará en Campo Marte. El trayecto pasará por las siguientes avenidas principales de la capital del país:

🔵 Zócalo CDMX: Punto de salida.
🔵 Calle 5 de Mayo: Tramo inicial por el Centro Histórico.
🔵 Eje Central Lázaro Cárdenas: Punto de cruce.
🔵 Avenida Juárez: Continuación hacia la zona poniente.
🔵 Paseo de la Reforma: Trayecto principal de demostraciones.
🔵 Campo Marte: Punto final del recorrido.

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