EN VIVO| ¡Termina el Desfile Militar 2026! Así se vivió el recorrido en calles de la CDMX; ruta oficial y lo más relevante

Como ya es tradición cada 16 de septiembre se lleva a cabo el emblemático Desfile Militar 2026, un evento que recorre las principales avenidas de la Ciudad de México como parte de las celebraciones por el aniversario de la Independencia; todo lo que debes saber.

Te compartimos el horario del Desfile Militar, la ruta oficial, dónde verlo EN VIVO este miércoles.

¿A qué hora termina el Desfile Militar 2026 en calles de CDMX?

El Desfile Militar 2026 podría tener una duración de entre 3 y 4 horas, por lo que el evento podría terminar alrededor de las 13:00 a 14:00 horas de este 16 de septiembre.

¿Dónde ver el Desfile Militar 2026 EN VIVO?

¡No te lo pierdas! El Desfile Militar 2026 será transmitido por las redes sociales de Azteca Noticias, donde las y los usuarios podrán verlo EN VIVO y completamente GRATIS.