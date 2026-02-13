Incendio en refinería Ñico López agrava crisis en Cuba

Un incendio en refinería en Cuba se registró en la planta Ñico López, ubicada en La Habana, en medio de una severa crisis energética y de transporte que enfrenta la isla.

El siniestro ocurrió en una de las tres refinerías que existen en territorio cubano, donde se procesaba parte del combustible disponible en el país.

El incendio en la refinería en Cuba se produce en un contexto de crecientes rumores sobre la fragilidad del régimen encabezado por Miguel Díaz-Canel.

Crecen versiones sobre debilitamiento del régimen cubano

En las últimas horas se han fortalecido versiones sobre un posible debilitamiento de la dictadura instaurada por el castrismo hace casi siete décadas.

Diversos mensajes difundidos en redes sociales cuestionan la narrativa oficial y señalan que la crisis que vive la isla no puede atribuirse únicamente al embargo.

“No puede haber dignidad donde solo existe una opinión, una voz y una verdad… oficial”, se escucha en un mensaje difundido por la cuenta “Made in Cuba”.

En otro pronunciamiento, ciudadanos exigen “tribunales independientes donde la justicia no sólo castigue, sino también proteja”, y que nadie sea encarcelado por grabar, escribir o protestar.

Ayuda humanitaria y reclamos desde el exilio

El periodista cubano exiliado en Chile, Pablo Alfonso Martínez, aseguró en un mensaje difundido en redes que la ayuda humanitaria enviada a la isla no llega al pueblo.

“Esa ayuda no es para mi pueblo… va para el gobierno, para que siga aplastando y haciendo morir a mi país”, afirmó.

Los señalamientos apuntan a que los apoyos internacionales fortalecerían al régimen en lugar de aliviar la crisis social y económica.

Incendio en la refinería Ñico López en plena crisis energética

El incendio en la refinería Ñico López ocurre en plena crisis energética, cuando la escasez de combustible ha afectado transporte, escuelas y servicios básicos.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran llamas envolviendo la planta, considerada una de las más importantes debido al almacenamiento de petróleo.

Hasta el momento no se ha detallado el alcance total de los daños.

El incendio en la refinería en Cuba se suma a una coyuntura marcada por apagones, desabasto de combustible y crecientes cuestionamientos al régimen.