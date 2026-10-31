Más de 3 mil muertes y 300 mil enfermos por contaminación de incendios forestales en Indonesia

La contaminación atmosférica generada por los incendios forestales en Indonesia habría provocado más de 3 mil 560 muertes durante septiembre de 2026, de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA).

Además, el Ministerio de Salud indicó que se han registrado cerca de 310 mil personas con alguna enfermedad en las vías respiratorias después del inicio de los incendios forestales.

¿Qué reveló el estudio de la contaminación en Indonesia?

De acuerdo al estudio del CREA, durante el mes de septiembre, cerca 57.8 millones de personas estuvieron expuestas a condiciones de calidad del aire que iban de insalubres a peligrosas.

El organismo atribuyó el incremento de fallecimientos a la propagación del humo procedente de los incendios forestales y de tierras que afectan al archipiélago desde hace varios meses.

🚨 EMERGENCY: Palangkaraya sky turns DANGEROUS yellow-orange, not just smoke — not safe to breathe! pic.twitter.com/9Dktoi50aD — Saima Komal (@Saimakomal129) October 24, 2026

Para establecer estas cifras, los investigadores evaluaron los efectos de la exposición a partículas PM2.5, contaminantes suspendidos en el aire cuyo diámetro es igual o inferior a 2.5 micrómetros.

Uno de los puntos más afectados es Palangkaraya, capital de la provincia de Kalimantan Central, en la isla de Borneo.

Ministerio de Salud contabiliza más de 300 mil infecciones respiratorias

El Ministerio de Salud de Indonesia contabilizó cerca de 310 mil casos de infecciones respiratorias agudas en la zona.

Desde el comienzo de 2026, los incendios han afectado aproximadamente 1.9 millones de hectáreas en Indonesia.

La mayor parte de los siniestros se concentró en la región indonesia de Borneo, aunque también hubo afectaciones en las islas de Java y Sumatra, así como en el este del país.

Entre los factores que contribuyeron a la expansión del fuego se encuentra la sequía relacionada con el fenómeno de El Niño y el retraso en la llegada de las lluvias.

A las muertes relacionadas directamente con el humo de los incendios se suman otros fallecimientos vinculados con la contaminación urbana e industrial.