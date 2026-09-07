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Volcán Anak Krakatoa hace erupción en Indonesia: Surgen VIDEOS de las grandes explosiones de lava

El volcán Anak Krakatoa ha estado teniendo actividad los últimos días entrando en erupción y causando cierres de aeropuertos y suspensión de clases.

Volcán Anak Krakatoa hace erupción en Indonesia: Surgen VIDEOS de las grandes explosiones de lava
Así fue la erupción en Anak Krakatoa.|Especial

Escrito por: Jimena Romero

Una gran erupción volcánica en el sudeste asiático prendió las alertas de seguridad y causó caos en Indonesia. El volcán Anak Krakatoa registró una intensa actividad que cubrió el cielo de ceniza, obligando a las autoridades a cerrar aeropuertos y suspender las clases presenciales en varias regiones.

Videos de la actividad volcánica salieron a la luz en redes sociales y las imágenes se describen por si solas como impresionantes.

Así fue como hizo erupción el volcán ubicado en Indonesia.

Erupción del volcán Anak Krakatoa paraliza aeropuertos

La expulsión de columnas de humo y ceniza piroclástica provocó la suspensión de operaciones en ocho aeropuertos de Indonesia, incluyendo el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en Yakarta.

La falta de visibilidad y el peligro que representa la ceniza para los motores de las aeronaves obligaron a activar la alerta roja en los aeropuertos.

Más de mil 500 vuelos cancelados en Indonesia

La medida de emergencia afectó más de mil 500 vuelos y dejó a cerca de 170 mil pasajeros varados en las terminales.

Aerolíneas internacionales como Singapore Airlines, Malaysia Airlines y AirAsia anunciaron la cancelación de todas sus salidas y llegadas programadas hacia la capital indonesia.

Suspenden clases y actividades al aire libre

El impacto de la ceniza alcanzó varios kilómetros alrededor, provocando irritación en los ojos de habitantes y estudiantes.

Ante esta situación, las autoridades locales ordenaron suspender las clases presenciales a partir del lunes para cambiar a la modalidad a distancia, además de pedir a los pescadores no salir al mar y permanecer a resguardo.

Piden no salir de casa

Equipos de seguridad y protección civil comenzaron a distribuir de cubrebocas entre los automovilistas y habitantes de zonas cercanas como Cianjur y Lampung.

Las autoridades pidieron a la población utilizar protección para los ojos, tapar las fuentes de agua potable y reducir al mínimo las salidas a la calle mientras se dispersa el material volcánico.

¿Hay riesgo de tsunami en Indonesia?

La Agencia de Gestión de Desastres aclaró que por el momento no existe riesgo de un tsunami en las costas de Java y Sumatra.

Aunque se estableció un perímetro de seguridad de tres kilómetros alrededor del cráter del Anak Krakatoa para evitar incidentes con embarcaciones.

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