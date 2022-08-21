Decenas de muertos en India tras inundaciones debido a fuertes lluvias

Autoridades de la India informaron que debido a las inundaciones y deslizamientos de tierra por las intensas lluvias monzónicas provocaron la muerte de al menos 50 personas en el norte y este del país durante los últimos días.

El Gobierno Estatal de Himachal Pradesh, India informó que debido a las condiciones climáticas del país se han registrado 36 personas muertes, mientras que en el estado Oriental de Odisha murieron al menos 6 personoas.

Por su parte, en el estado montañoso de Uttarakhand, un comunicado oficial del Gobierno explicó que había cuatro muertos y 13 desaparecidos debido a las continuas lluvias.

Floods, landslides kill dozens as monsoon rains lash northern, eastern India https://t.co/2OU3vWpxut pic.twitter.com/VttxSEOWAz — Reuters (@Reuters) August 21, 2022

Puente colapsa en India, deja un saldo de dos muertos

Las fuertes lluvias que se registraron en India durante los últimos días, provocaron el colapso de un puente en Kangra, dejando a dos personas muertas.

De acuerdo algunos videos compartidos en redes sociales, se logró observar que la corriente de agua corría por debajo del puente ya derrumbado de una parte; sin embargo, no fue el único puente que resultó dañado.

Debido a las intensas lluvias registradas en algunas zonas de la India, los lugareños se vieron obligados a vadear el agua hasta las rodillas, además provocaron atascos de tráfico en otras ciudades del país.

“Autobuses y automóviles han sido desviados de las carretas inundadas (…) La gente tampoco puede caminar por estas carreteras porque el agua llega hasta las rodillas”, expresaron algunos habitantes de zonas afectadas por lluvias en la India.

Lluvias torrenciales hacen que un puente ferroviario colapse en Himachal Pradesh, India. pic.twitter.com/fFbteTFBgu — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) August 20, 2022

Ambientalistas prevén más desastres en la India

De acuerdo a las autoridades, las lluvias monzónicas estacionales que se presentan de junio a septiembre, han causado muertes y desplazamientos masivos en el sur de Asia cada año; sin embargo, también generan más de 70% de las precipitaciones de la India y son cruciales para los agricultores del país.

India, con alrededor de 1.300 millones de habitantes, depende de la lluvia para sustentar a su población, de los cuales, muchos dependen de la agricultura.

Por su parte, los ambientalistas han advertido que el cambio climático podría provocar más desastres, especialmente en las zonas bajas y densamente pobladas de la India.

Con información de Reuters.

