En India, mujeres son vacunadas contra la rabia, no contra Covid-19

En el oeste de Uttar Pradesh, en India, tres mujeres de la tercera edad fueron vacunadas contra la rabia en lugar de recibir la dosis contra el Covid-19; se dieron cuenta cuando una de ellas presentó efectos secundarios.

De acuerdo con medios locales, las mujeres acudieron a un OPD (departamento de pacientes ambulatorios) para recibir la vacuna; sin embargo, se colocaron en la fila equivocada.

Jasjeet Kaur, magistrada del distrito de Shamli, explicó que las afectadas tienen entre 60 y 70 años, quienes “en lugar de acercarse al OPD de la vacuna contra el Covid-19, se quedaron en la fila en el OPD general y pidieron ser vacunadas”.

Te puede interesar: Primera ministra de Noruega celebra su cumpleaños y la multan

Aunque pudo tratarse de un error del personal que fue asignado para aplicar los biológicos, las autoridades tienen la duda de cómo tomaron la decisión de vacunarlas contra la rabia a pesar de que estaban en la fila incorrecta y por ello, no se les debió inyectar.

Por estos hechos, las autoridades ordenaron una investigación para fijar responsabilidades contra las personas que hayan sido responsables de aplicar las dosis equivocadas.

“Se ha ordenado una investigación y se ha pedido al Magistrado Subdivisional y al Director Médico Adicional que presenten un informe. Se fijará la responsabilidad y se tomarán medidas contra los funcionarios que resulten responsables”, afirmó Kaur.

¿Cómo se dieron cuenta del error en la vacunación?

Las mujeres descubrieron que habían recibido las dosis equivocadas cuando una de ellas presentó efectos secundarios, que incluían mareos y náuseas, por lo que buscó la ayuda de un médico particular.

El médico revisó la hoja de vacunación de la paciente y fue ahí cuando se dio cuenta que había recibido una dosis contra la rabia, en lugar de una contra Covid-19.

Después de enterarse de lo que había pasado, la paciente y las otras mujeres acudieron con las autoridades para presentar sus declaraciones ante el Magistrado Subdivisional y el director médico del distrito de Shamli, Sanjay Agarwal.

La pandemia de Covid-19 en India muestra que la situación es preocupante, ya que este jueves se reportó un nuevo récord de 126 mil 789 nuevos contagios, en medio de una escasez de vacunas y ahora, equivocaciones como la que vivieron las tres mujeres.

India's daily new cases are continuously rising, the current situation seems worrisome, but there is something you all can help with. It is as simple as following COVID Appropriate Behaviour. Let's #Unite2FightCorona!https://t.co/fmjbPva8fl pic.twitter.com/ofMVCDbAxd — MyGovIndia (@mygovindia) April 9, 2021

Te puede interesar: VIDEO: Joven descubre infidelidad al llevarle serenata a su novia

