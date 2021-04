Primera ministra de Noruega celebra su cumpleaños y la multan

En medio de la pandemia de Covid-19, la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, fue multada con 2 mil 300 dólares por celebrar su cumpleaños en dos ocasiones, en reuniones con más de diez personas.

Las dos reuniones se hicieron en un restaurante y en un departamento ubicado en la localidad de Geilo, municipio de Hol. En ambos casos se registró la presencia de más de 10 personas, lo que viola las medidas implementadas en ese país para evitar que los contagios crezcan.

Aunque Solberg no estuvo en el festejo realizado en el restaurante, ya que viajó a Oslo para acudir a una cita médica, la policía noruega consideró que ella organizó las reuniones y al ser la jefa de gobierno, merecía la multa.

De acuerdo con agencias internacionales, la primera ministra sí acudió a la fiesta que se hizo en el departamento, acompañada de su esposo, quien solo recibirá una amonestación.

Ole B. Saeverud, jefe policial de la región donde ocurrieron los festejos, explicó que “Solberg es la persona electa más destacada del país, por eso la policía estimó que era correcto reaccionar con una multa”.

La primera ministra ofreció disculpas y aseguró que pagará

El jefe de la policía afirmó que la ley es igual para todos, pero “no todos son iguales”, por eso el hecho de que Solberg es la responsable de las medidas del gobierno contra el Covid-19, justifica que haya sido multada.

Luego de que la televisión noruega diera a conocer el caso, la primera ministra apareció en cadena pública para disculparse y explicar que no sabía que más de diez personas, era considerado un evento.

“Yo, que todos los días le hablo a los noruegos de las reglas, debería conocerlas mejor, pero la verdad es que no lo he hecho lo suficientemente bien y no sabía que cuando una familia sale junta y son más de diez, entonces se considera un evento”, declaró Solberg.

La primera ministra aseguró que pagará la multa, según explicó un medio local. “Anteriormente dije que si la visita al restaurante implicaba multas, por supuesto lo compensaremos”, añadió la funcionaria.

La primera ministra asumió su cargo en 2013 y luego de conocerse el caso sobre las reuniones que organizó, algunos ciudadanos pidieron su dimisión.

