Indonesia dice adiós a las pruebas virginales en el Ejército

El Ejército de Indonesia decidió terminar con una de las prácticas consideradas más sexistas y arcaicas, se trata de las pruebas virginales que se realizan obligatoriamente a todas las mujeres que querían unirse a sus filas.

Adika Perkasa, jefe del Ejército de Indonesia comunicó este miércoles el final de las pruebas virginales, también conocidas como "prueba de dedos", que consistían en examinar a las mujeres para comprobar si el himen estaba intacto.

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Perkasa informó que ahora el proceso de selección para las mujeres estará basado en exámenes de salud y será igual al que presentan los hombres, ya que consideró irrelevantes las pruebas virginales para un proceso de aislamiento de militares.

"No habrá otros exámenes médicos aparte de los que tengan ese propósito. Hay cosas que no son irrelevantes; y no podemos seguir haciendo ese tipo de revisión. Debemos hacer el mismo examen a las mujeres reclutas que a los hombres".

Aunque por el momento solo el Ejército de tierra anunció el final de dichas pruebas, se espera que en un futuro también la Marina y la Fuerza Aérea de Indonesia se sumen.

La policía de Indonesia fue la primera institución en ponerle fin a esta práctica que por décadas se les hizo a las mujeres, y en 2015 anunciaron el final de las pruebas virginales para las mujeres policías.

No solo las mujeres que buscan unirse al Ejército dejarán de pasar por las pruebas virginales, ya que las prometidas de los militares indonesios también debían superar dicho test antes de contraer matrimonio, y ahora también podrán prescindir de esta práctica.

"Son adultos, y cuando deciden casarse, estamos seguros de que nuestros soldados son lo suficientemente maduros como para decidir qué hacer y qué no hacer", aseveró

Organización denuncia las pruebas virginales del Ejército de Indonesia

La organización Human Rights Watch denunció en 2014 las pruebas virginales que se realizaban en Indonesia y las calificó como un acto "abusivo, poco científico y discriminatorio".

Para realizar la denuncia, la organización entrevistó a varias mujeres policías y solicitantes, exponiendo sus historias y mostrando la "violación a los derechos humanos internacionales a la igualdad, la no discriminación y la privacidad".

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Agregaron que las pruebas virginales forzadas constituían "un trato cruel, inhumano o degradante prohibido por el derecho internacional".