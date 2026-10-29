¿Quién ocupará el lugar de Guadalupe Taddei? Esta es la fecha prevista para el relevo en el INE

Momentos de profundos cambios llegan al Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Guadalupe Taddei, y una de las grandes interrogantes podría resolverse hasta diciembre, es decir, la persona que ocupara la presidencia del órgano electoral.

Fue Ricardo Monreal, quien es el presidente de la Junta de Coordinación Política, quien confirmó que la convocatorio que contiene el proceso de elección ya está en circulación para posteriormente ser avalado por el Pleno.

¿Cuándo se elegirá al nuevo presidente del INE tras la salida de Taddei?

Monreal dejó en claro que la fecha que se plantea ronda entre el 6 y 7 de diciembre, no obstante, resaltó que quedan a observación de los grupos parlamentarios, y espera puedan aprobarse los términos y plazos el próximo miércoles.

“El próximo miércoles vamos a aprobarlo aquí en el pleno, ya se circuló el proyecto de convocatoria para la renovación de la presidencia del INE y estamos a la espera de observaciones de los grupos parlamentarios para ponerla más o menos más bien, el miércoles aprobarlo; en él se establecen plazos que concluyen, si logramos, como el 6 o el 7 de diciembre".

🚨 ¡Ya preparan el humo blanco para elegir a la nueva presidencia del INE! ¿Habrá otra tómbola? 🗳️ Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, adelantó que el próximo 6 o 7 de diciembre podría definirse quién encabezará el @INEMexico, siempre que no surjan obstáculos en el proceso. 🏛️ La convocatoria se someterá a votación la próxima semana. 💨 Habrá humo blanco en San Lázaro… aunque, después de lo ocurrido con Guadalupe Taddei, habrá que ver si sale de una chimenea o de una tómbola. https://t.co/cNuLXiS6AO — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) October 28, 2026

Ricardo Monreal explicó que, una vez aprobado el proyecto de convocatoria, se publicarán los términos para integrar el Comité Técnico encargado de recibir las propuestas de aspirantes a la presidencia del INE, así como las fechas específicas de cada etapa.

“Si no se altera todo el proceso de nombramiento del comité técnico, inscripciones, exámenes, conversaciones, entrevistas con todos los candidatos y la votación, como el 6 o 7 de diciembre. Así es, si no ocurre nada en el trayecto del tiempo y si el proceso no se obstaculiza estaríamos hablando que el 6 y el fin de diciembre tendríamos una presidenta del INE”, abundó.

Señalamientos por contratos y presuntos vínculos con proveedores del INE

La controversia comenzó el 19 de octubre, cuando Reforma publicó información sobre presuntos vínculos entre personas cercanas a Guadalupe Taddei y empresas proveedoras de material electoral. Entre los señalamientos figuraba que uno de sus choferes aparecía como apoderado de una de esas compañías.

El 20 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que el INE aclarara los hechos y transparentara la información. Un día después, Reforma publicó que otro conductor de Taddei aparecía en registros del organismo como líder de proyecto, no como chofer.

Ante los cuestionamientos, Taddei aseguró que ambas personas ya no trabajaban en el instituto y sostuvo que no habían declarado tener participación en empresas. También señaló que existían intentos por desestabilizar al organismo electoral; los señalamientos sobre presuntas irregularidades en las contrataciones antecedieron a su renuncia a la presidencia del INE