¡Otra vez! INE aprueba medidas cautelares en contra de AMLO por comentarios hacia Xóchitl Gálvez

El Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se abstenga de realizar manifestaciones o expresiones que puedan constituir violencia política en razón de género en contra de Xóchitl Gálvez.

La Comisión de Quejas del órgano electoral también determinó bajar las mañaneras, donde el mandatario hace referencia a que un grupo de hombres de oposición ya eligió a la legisladora como candidata a la presidencia.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ advierte que #TEPJF violaría su libertad en caso de que le ordene no hablar en mañaneras de aspirantes a sucederlo incluyendo Xóchitl Gálvez pic.twitter.com/xCKfbFhxqn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 4, 2023

¿Qué hizo AMLO en contra de Xóchitl Gálvez según el INE?

De acuerdo con las consejeras Rita Bell y Claudia Zavala, AMLO reprodujo estereotipos e invisibilizó la trayectoria y los méritos propios de una mujer. Esto, después de decir que hombres como Carlos Salinas de Gortari y Claudio X González ya habían elegido a Gálvez para ser su candidata presidencial.

“Seremos intolerantes ante estas expresiones de violencia política en razón de Género que niegan la trayectoria y los méritos de una mujer, añadieron las consejeras.

Xóchitl Gálvez está inscrita en el proceso del Frente por México (PAN, PRI y PRD) para elegir a la persona que contenderá por la presidencia el próximo año.

Presidencia tendrá que bajar algunas conferencias mañaneras donde AMLO habló de Xóchitl Gálvez

La Comisión de Quejas del INE también determinó que la presidencia de la República, en un plazo de 12 horas, elimine o modifique las mañaneras del:



10 de julio

11 de julio

14 de julio

17 de julio

Cabe recordar que en una sesión anterior, se negaron las medidas cautelares con votos de los consejeros Rita Bell y Jorge Ventura, donde Bell argumentó que aunque AMLO había dicho que Xóchitl Gálvez era el "títere impuesto por la oligarquía" no era violencia en razón de género.

Rita Bell negó medidas cautelares contra AMLO por violencia política de género a Xóchitl Gálvez|Twitter

AMLO niega que comentarios hacia Xóchitl Gálvez constituyan violencia política de género

AMLO ha negado en diversas ocasiones que los comentarios hacia la funcionaria sean violencia política de género, pues "política". “A mí lo que me llama la atención es que sostengan que yo agredí verbalmente a la señora, que hay violencia de género y quiero que me digan qué fue lo que dije”.

El mandatario afirma que lo único que ha dicho es que la senadora será la candidata presidencial de la oposición.

