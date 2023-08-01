¡Con todo! INE ordena bajar publicaciones de Xóchitl Gálvez y Santiago Creel

Este 1 de agosto, los aspirantes a candidatos presidenciales, Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Jorge Luis Preciado y Enrique de la Madrid, dieron a conocer que, por instrucciones del Instituto Nacional Electoral (INE) tuvieron que eliminar algunas publicaciones; sin embargo, dejaron en claro que acataron la resolución sin problema alguno.

"Ante la instrucción del @INEMexico de eliminar algunas publicaciones en mis redes, cumplí en tiempo y forma", señaló Xóchitl Gálvez a través de su cuenta de Twitter.

Por otro lado, Santiago Creel señaló que acató la medida solicitada por el órgano electoral, al eliminar la publicación indicada en su cuenta. "El respeto a las normativas democráticas es fundamental para el fortalecimiento de nuestra sociedad", reiteró.

Ante la instrucción del @INEMexico de eliminar algunas publicaciones en mis redes, cumplí en tiempo y forma.



Por otro lado, al Presidente @lopezobrador_ le ordenaron hace más de una semana bajar una publicación donde divulga información de las empresas de mi familia y, a la… https://t.co/wHN928faHE — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 1, 2023

Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió actos anticipados de precampaña y campaña

El pasado 28 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió por unanimidad la resolución de medidas cautelares por la posible realización de actos anticipados de precampaña y campaña. La denuncia provino del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y dos ciudadanos en contra de algunos integrantes del Frente Amplio por México.

Ante esto, se ordenó a Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes, Jorge Luis Preciado y Enrique de la Madrid el retiro de publicaciones en sus redes sociales, pues, "desde una óptica preliminar", podrían tratarse de actos anticipados de precampaña o campaña debido a referencias aspiraciones a la presidencia.

Algunas de las publicaciones de los aspirantes a candidato presidencial de la oposición afirman que serán el próximo presidente de México.

Conoce qué determinó la Comisión de Quejas y Denuncias del #INEMexico en su sesión del 28 de julio. https://t.co/rhzAs2xTv0 pic.twitter.com/TN7UAjr83k — INE TABASCO (@INE_TABASCO) July 31, 2023

Por su parte, Beatriz Paredes comentó que tomará las medidas necesarias para evitar las confusiones con el INE, pues la cuenta que compartió algunas publicaciones, no le pertenece.

Aunado a la resolución para los integrantes del Frente Amplio por México, se remitió una tutela preventiva para que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se abstenga de hacer manifestaciones o comentarios sobre temas electorales.