“Es un dedazo": AMLO da a conocer el supuesto candidato presidencial de Va por México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer a quien supuestamente será postulado como el candidato presidencial del bloque opositor, Va por México, de quien aseguró se trató de un dedazo dictado por Claudio X. González.

"Fue un proceso de consulta de los de arriba, quienes no dan la cara, pero quienes aportan el dinero para la guerra sucia, consulta también con los dueños de los medios, con los intelectuales", afirmó el mandatario.

Según AMLO, Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial de Va por México. Esa sería la supuesta razón de por qué algunos están declinando por el cargo de Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México, como es el caso de la senadora del PAN, Lilly Téllez; la priista Claudia Ruiz Massieu; el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y el empresario Gustavo de Hoyos.

#EnLaMañanera | Así dio a conocer el presidente @lopezobrador_ que Xóchitl Gálvez será la abanderada del PRI-PAN-PRD pic.twitter.com/tkhLnB3u4e — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 3, 2023

AMLO afirma que proceso de Va por México es un dedazo y una simulación

El presidente López Obrador rechazó que el Instituto Nacional Electoral (INE) lo sancione por hablar del proceso para elegir al candidato presidencial del PRI, PAN, PRD y acusó que esos partidos políticos tienen un proceso engañoso para definir a su candidata o candidato.

“Claudio X González, hijo, es un gerente. Tengo toda la información que llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Galvez (...), hace 15 días o un mes mis gargantas profundas y son los que aportan dinero”, aseveró.

En ese sentido, el mandatario refirió que esa es la razón del porqué están "inflando" a Xóchitl Gálvez, pues se piensa que porque nació en un pueblo, tendrá apoyo de este.

Asimismo, señaló que sería la panista porque trabajo con el expresidente Vicente Fox Hinojosa. "Al mismo tiempo porque tiene convicciones muy definidas a favor del pueblo pobre", dijo.

El mandatario dijo que será interesante la actitud que tomará Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, quien afirmó que se registrará para el proceso de Va por México.