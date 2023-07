“El que nada debe, nada teme": Xóchitl Gálvez se presenta ante la FGR tras acusaciones de AMLO

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz se presentó este lunes 31 de julio ante la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir que se le muestren las carpetas de investigación en su contra y se le aclaren los delitos por las que fue acusada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Asimismo, destacó que se pondría a disposición de lo que necesitaran, pues está segura que no encontrarán nada.

Sonando la campana de su bicicleta, la aspirante a candidata presidencial llegó con los papeles en mano dirigida a la FGR y a la Fiscalía anticorrupción para poder saber de qué se le acusa. “El que nada debe, nada teme”, afirmó.

Aunado a ello, declaró que sus empresas están en orden y todo lo que ha conseguido lo ha hecho trabajando. “No se vale que el presidente, a la mala, quiera hacer denuncias, a lo mejor no encuentra nada, pero sí tizna”.

Señaló que no tiene problema en que se dé a conocer lo “poco” que tiene, además de que a ella no le van a encontrar una casa gris en Houston, Estados Unidos. “No he hecho nada indebido en mi vida (...), no hay una sola manifestación de obra otorgada de manera indebida”, refirió.

Saliendo de la FGR donde vine a ponerme a disposición del Fiscal y a solicitar se me de acceso a las carpetas que hay en mi contra. https://t.co/BAmMKBLXvC — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 31, 2023

Xóchitl Gálvez niega tener contratos con la delegación Miguel Hidalgo

Tras entregar las solicitudes, la panista dio a conocer que no hay un solo contrato de sus empresas con la delegación Miguel Hidalgo. Esto sería un contraste a lo dicho por el presidente López Obrador, quien aseguró que al menos el 70% de sus contratos fueron celebrados en dicha alcaldía que “casualmente” ella gobernó de 2015 a 2018.

Refirió que en su visita en Cajeme y Tijuana, la gente no puede salir de sus casas: "¿Por qué el presidente no se pone a trabajar? A resolver los problemas de seguridad”. Además, criticó que la alcaldesa esté en un cuartel mientras que los policías estén expuestos.

Finalmente, adelantó que presentaría un documento similar en la Fiscalía de la capital; sin embargo, serían sus abogados los responsables de llevar los documentos.