La vez que Marcelo Ebrard y Beatriz Paredes se enfrentaron en las urnas

Rumbo a las elecciones 2024, en la que algunos políticos ya alzaron la mano para buscar la silla presidencial, conviene recordar algunas de las veces en que se enfrentaron. Tal es el caso de la corcholata Marcelo Ebrard y la aspirante a candidata de Va por México, Beatriz Elena Paredes, quienes ya contendieron por el mismo cargo.

La vez que Marcelo Ebrard y Beatriz Paredes se enfrentaron por el mismo cargo

Marcelo Ebrard y Beatriz Paredes, ambos aspirantes por el máximo cargo del país rumbo a las elecciones 2024, se enfrentaron por primera vez en la elección por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en los comicios de 2006.

El excanciller fue apoyado por la alianza "Por el bien de Todos", conformada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia; mientras que Paredes fue con la coalición "Unidos por la Ciudad" del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Beatriz Paredes es una mujer con una larga trayectoria en la política; fue gobernadora de Tlaxcala en 1987, considerada como la segunda en la historia de México; además, fue secretaria General de su partido, subsecretaria de Gobernación, diputada local y federal, senadora y, recientemente, en 2002, había luchado por la presidencia del partido como contrincante de Roberto Madrazo.

Presentando mi familia (“El Camino de México) en La Laguna. Quien soy y de donde vengo . pic.twitter.com/pavhsFZOir — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 26, 2023

Finalmente, Ebrard consiguió el triunfo y fue el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Asimismo, su coalición ganó en 14 delegaciones, mientras que la de Paredes se fue en ceros, además de que ella quedó en tercer lugar.

Elecciones del 2006, aspiración de la presidencia de AMLO

En los comicios del 2006, Marcelo Ebrard se postuló al cargo del Distrito Federal, mientras que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se postuló a la presidencia; sin embargo, perdió contra el aspirante del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa.

Hasta la fecha, AMLO sigue afirmando que las elecciones de 2006 fueron un fraude electoral, además de que en esos años se dio el desafuero, el cual acusa, fue para retirarlo de la contienda por la silla presidencial.