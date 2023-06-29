Rechaza INE proyecto que ordenaba a Morena frenar eventos de “corcholatas”

Por dos votos contra uno, la Comisión de Quejas del INE rechazó un proyecto que ordenaba a Morena frenar todos los eventos públicos de sus "corcholatas", por considerarlos actos anticipados de precampaña.

Los consejeros Rita Bell López y Jorge Montaño, quienes rechazaron frenar el autobús morenista, sostuvieron que debe ser el Tribunal Electoral la instancia que resuelva el fondo de esta controversia. Mencionaron que el INE no podía prejuzgar sobre el acuerdo de Morena para nombrar al Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Sin embargo la consejera, Claudia Zavala, sostuvo que las actividades de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco son en realidad actos proselitistas fuera del plazo legal. "Hoy no es tiempo de proselitismo", reclamó.

Caso enfrentó a consejeros electorales del INE

Zavala aseguró que el INE tenía pruebas de actos anticipados de campaña en el proceso morenista lo que implicaba una medida cautelar para ordenar que se frenaran para evitar un daño irreparable al proceso electoral que inicia en septiembre.

Al posicionamiento de Zavala se sumaron otros consejeros como Jaime Rivera quien sostuvo que los eventos organizados por Morena eran actos proselitistas donde incluso se presenta a los oradores como el "próximo presidente o presidenta".

Los recorridos de los aspirantes morenistas iniciaron el pasado 19 de junio luego de su Consejo Nacional.

El caso enfrentó a los consejeros electorales. La consejera Rita Bell expuso incluso que no permitiría que alguien le ordenará qué hacer.

La Comisión de Quejas está compuesta por tres consejeros. Dos de ellos rechazaron detener el autobús morenista.