¿Qué hicieron hoy las ‘corcholatas’ de Morena? Estas fueron las actividades del miércoles 28 de junio

El pasado lunes 19 de junio comenzó el recorrido de las corcholatas de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) junto a sus aliados, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), como aspirantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Hoy miércoles 28 de junio, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece las actividades que realizaron los postulantes a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación previamente registrados:



Marcelo Ebrard

Claudia Sheinbaum

Adán Augusto López Hernández

Ricardo Monreal

Gerardo Fernández Noroña

Manuel Velasco

Marcelo Ebrard recorre Monterrey este miércoles

El aspirante a liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, Marcelo Ebrard, recorrió Monterrey, Nuevo León este 28 de junio luego de haber estado en la capital del país; "necesitamos invertir cada vez más en agua", compartió.

Diálogo en Monterrey : necesitamos invertir cada vez más en agua para asegurar el suministro y reducir la desigualdad en México. pic.twitter.com/vrnpHoMg4g — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 28, 2023

"¡Acapulco, fue un honor estar con ustedes hoy!": Claudia Sheinbaum

Sheinbaum visitó el Puerto de Acapulco durante la tarde de este miércoles 28 de junio, lugar en el que encabezó diversas asambleas informativas para trabajar en pro de un "pueblo guerrero, de lucha, y de resistencia", según compartió en redes sociales.

Nuestra lucha siempre ha sido para brindar derechos plenos.



Estamos en contra de cualquier tipo de discriminación, en México hay espacio para todas, todos y todes. #DíaDelOrgullo pic.twitter.com/k3LNcO2ee2 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 28, 2023

Adán Augusto López Hernández visita Sinaloa y Sonora

"Arropados por la calidez de los habitantes de Sinaloa y Sonora seguimos recorriendo el norte de México.", dio a conocer Adán Augusto López Hernández, quien como aspirante y corcholata de Morena en busca de liderar la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Arropados por la calidez de los habitantes de Sinaloa y Sonora seguimos recorriendo el norte de México.



Este país sólo le pertenece al pueblo: es el tiempo de todos, tiempo de los mexicanos. pic.twitter.com/noJgJlnZNt — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 28, 2023

Ricardo Monreal se encuentra en Chiapas

Ricardo Monreal recorre los alrededores de Chiapas este miércoles 28 de junio: "Las mujeres y los hombres de Bachajón, Chiapas, tienen un gran amor a la tierra", apuntó al adjuntar fotografías de su visita.

Desde que era pequeño aprendí de mi padre a trabajar en el campo, por eso supe que mi causa sería defender la tierra, a los campesinos y las comunidades; no les vamos a fallar, tenemos una oportunidad real de colaborar en beneficio de nuestro país. ¡Gracias, Ocosingo! pic.twitter.com/LFYTKp0LzR — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 28, 2023

"¡Chingón encuentro en Campeche!": Fernández Noroña durante recorrido de miércoles

El aspirante Gerardo Fernández Noroña se encuentra en Campeche, donde encabezó diversas asambleas informativas y continúo con su venta de libros. Además de presentarse ante medios de comunicación.

Manuel Velasco está de recorrido por Hidalgo

El aspirante Manuel Velasco encabezó un encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, donde habló sobre cómo elevar el potencial competitivo para atraer más inversión que detone infraestructura, desarrollo económico y social, sin contaminar el medio ambiente.

Encuentro con los medios de comunicación de Hidalgo en la casa de los empresarios @CCEHidalgo.

Hay mucho interés de que se destinen mayores recursos a programas para reducir la contaminación del medio ambiente y la conservación de las áreas naturales. pic.twitter.com/fKXblNz1Ib — Manuel Velasco (@VelascoM_) June 28, 2023

¿Cuándo es la encuesta de Morena para definir a su candidato?

El recorrido de las corcholatas de Morena terminará el próximo 27 de agosto y será a partir del 28 de agosto hasta el 3 de septiembre cuando se levante las cinco encuestas programadas para elegir al representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación.

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas, Morena y sus aliados elegirán a su candidato a la presidencia de la República rumbo a las elecciones 2024.

Corcholatas de Morena y alianza PT y PVEM|Morena

¿Cómo se elegirá al candidato de Morena para las elecciones 2024?

Se elegirá al o la candidata para la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación por medio de cinco encuestas y se estableció que el resultado de quien sea electo será inapelable.

El aspirante seleccionado, en este caso, una de las seis ‘corcholatas’ representará al partido de Morena y sus aliados para buscar la presidencia de México.