El equipo de Taddei se desmorona: 15 renuncias y una comparecencia bajo la lupa

La estructura cercana a Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta nuevas salidas: ya suman 15 renuncias de colaboradores, entre ellas la de Carlos Daniel Luna, quien se desempeñaba como jefe de oficina y anteriormente ocupó cargos vinculados con Morena. En medio de los cuestionamientos sobre los proveedores del instituto y el manejo de recursos, se prevé que el viernes comparezca Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control. Diputados del PVEM y sus aliados señalaron que evitarán divulgar información que pueda afectar investigaciones en curso, aunque aseguraron que serán incisivos para que haya consecuencias si se detectan irregularidades.