¿Los precios se van por las nubes? Inflación en México sube para la primera quincena de octubre; alimentos y productos más caros

No para de subir. La inflación en México registró un nuevo aumento para la primera quincena de octubre 2026, lo que representa un impacto a la economía de millones de ciudadanos; te compartimos los alimentos, productos y servicios que subieron de precio en las dos primeras semanas del mes.

El tomate verde y la calabacita se coronaron como los dos alimentos que registraron más aumentos en su costo para la primera quincena de octubre 2026.

¿Cómo está la inflación en México para la primera quincena de octubre 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación de México se ubicó en 3.62% para la primera quincena de octubre 2026 , ubicándose arriba de los 3.45% registrados en el mes de septiembre.

La inflación continúa alejándose del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este año.

En la primera quincena de octubre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 146.739 y representó un aumento de 0.41% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.62%. Por componente, la inflación anual fue la siguiente: ▪️3.78% subyacente ▪️3.08% no subyacente 📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/83VP30dCuP 📊 Explora los datos: https://t.co/wT5qZtebSL — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 22, 2026

Productos que subieron de precio en México durante octubre 2026

¡Un golpe al bolsillo! El reporte del INEGI compartió la lista de alimentos, productos y otros servicios que subieron de precio en la primera quincena de octubre 2026, impactados por la cifra inflacionaria.



Tomate verde.

Servicios de electricidad.

Calabacita.

Transporte aéreo.

Servicios profesionales.

Servicios turísticos en paquete.

Gas doméstico LP.

Suavizantes y limpiadores.

Vivienda propia.

Loncherías, fondas, torterías y taquerías.

El tomate verde y el servicio de electricidad fueron los productos que más subieron de precio en las dos primeras semanas de octubre, registrando un incremento del 22.07% y 18.51%, respectivamente.

Inflación en México vuelve a subir en la primera quincena de octubre 2026|INTELIGENCIA ARTIFICIAL

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

