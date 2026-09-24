¿Jitomate y cebolla se van por los cielos? Inflación en México repunta en primera quincena de septiembre; productos más caros

Un golpe más al bolsillo de los mexicanos. La inflación en México registró un aumento importante para la primera quincena de septiembre 2026, tras sumar dos alzas consecutivas, impactando la economía de millones de familias.

El kilo de jitomate y cebolla se coronaron como los alimentos que más subieron de precio durante las dos primeras semanas de septiembre. Te compartimos los productos, alimentos y servicios que aumentaron este mes.

¿Cómo está la inflación en México para septiembre 2026?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que la inflación de México se ubicó en 3.42% para la primera quincena de septiembre 2026 , ubicándose arriba de los 3.26% registrados en el mes de agosto.

La inflación continúa alejándose del rango objetivo del Banco de México (Banxico), que busca ubicarla en 3% con variación porcentual para este año.

Por otro lado, la inflación subyacente, considerada para medir el precio de los productos y alimentos del país, se ubicó en 3.79% para las primeras dos semanas del noveno mes del año.

En la primera quincena de septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 146.010 y representó un aumento de 0.33% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.42%.



Por componente, la inflación… pic.twitter.com/g1n27l9QVD — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 24, 2026

¿A cuánto está el kilo de jitomate y cebolla en México?

El precio de la cebolla se ubica entre los $25 hasta los $70 pesos el kilo en México, en distintas zonas del país, según datos del "Quién es Quién en los Precios" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Por su parte, el precio del jitomate oscila entre los $20.90 hasta los $69.90 pesos el kilo en nuestro país.

El costo del jitomate y cebolla podría variar dependiendo del lugar y establecimiento en el que los adquieras, por lo que el costo podría ser más alto o bajo del estimado.

Productos que subieron de precio en la primera quincena de septiembre 2026

El INEGI compartió la lista de alimentos, productos y servicios que subieron de precio para la primera quincena de septiembre; te compartimos los artículos que fueron impactados por la inflación.



Jitomate

Cebolla

Educación Primaria

Educación Secundaria

Gas doméstico LP

Pollo

Educación Universidad

Otros alimentos cocinados

Loncherías, fondas, torterías y taquerías

Vivienda propia

Productos que subieron de precio en primera quincena de septiembre|INEGI

¿Cómo impacta la inflación a los mexicanos?

El aumento de la inflación en México puede ser provocado por las fluctuaciones de la demanda de bienes y servicios, así como por los cambios en los costos y suministros disponibles como materias primas, energía, salarios y otros. También se debe al crecimiento de la oferta monetaria.

Este aumento puede tener varias afectaciones importantes en la economía de los mexicanos, ya que puede provocar:

