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Inglaterra eliminará la cuarentena para los contagiados de Covid-19

Inglaterra informó que los ciudadanos ya no tendrán que aislarse y guardar cuarentena obligatoria cuando salgan positivos a Covid-19.

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|Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson anunció que la próxima semana en dicho país expirará el mandato legal sobre las medidas de higiene en contra del Covid-19, el cual también exige a las personas contagiadas a guardar cuarentena.

El informe dio a conocer que lo anterior es parte del plan del Gobierno para aprender a vivir con el coronavirus, por lo que también se reducirán los exámenes de diagnóstico o las pruebas Covid-19.

Esta medida se debe a que en Inglaterra existe una alta tasa de vacunación contra el coronavirus, y hay un declive en la propagación de la variante omicron.

Es por esta situación que las autoridades de dicho país consideraron abandonar las restricciones más comunes y esenciales sobre el Covid-19, como el aislamiento de la persona que contrae la enfermedad, conocido como la cuarentena.

Esta estrategia fue criticada por los analistas sanitarios de Inglaterra y el Partido Laborista, quienes acusaron al gobierno de “declarar la victoria antes de que termine la guerra”.

Inglaterra quitará la cuarentena por Covid-19 y dará asesoramiento

Ante la eliminación de la cuarentena obligatoria para las personas contagiadas de Covid-19, esta será reemplazada por el gobierno de Inglaterra por medidas de asesoramiento.

Sin embargo, para mantener el virus controlado, las autoridades advirtieron que continuarán con la vacunación y otros tratamientos, por lo que los sistemas de vigilancia y las medidas de contingencia se mantendrán de ser necesario.

El primer ministro de Inglaterra, manifestó que eliminar las restricciones más básicas contra el Covid-19 permitirá que la gente se proteja “sin restringir libertades” y promoverá un “alejamiento de la intervención del Gobierno a la responsabilidad personal”.

“El covid no va a desaparecer repentinamente y tenemos que aprender a vivir con este virus y seguir protegiéndonos sin restringir nuestras libertades”, escribió a través de su cuenta oficial de Twitter.

Según los datos de Reuters, en la última semana los casos de Covid-19 en Inglaterra bajaron un 25,5%, en comparación con la semana anterior.

Desde hace algunas semanas, el gobierno de Inglaterra ha realizado varios cambios respecto a las restricciones por Covid-19, ya que desde el 11 de febrero, este país ya acepta el certificado de vacunación de los viajeros de México.