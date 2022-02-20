Inglaterra eliminará la cuarentena para los contagiados de Covid-19

El primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson anunció que la próxima semana en dicho país expirará el mandato legal sobre las medidas de higiene en contra del Covid-19, el cual también exige a las personas contagiadas a guardar cuarentena.

El informe dio a conocer que lo anterior es parte del plan del Gobierno para aprender a vivir con el coronavirus, por lo que también se reducirán los exámenes de diagnóstico o las pruebas Covid-19.

Esta medida se debe a que en Inglaterra existe una alta tasa de vacunación contra el coronavirus, y hay un declive en la propagación de la variante omicron.

Es por esta situación que las autoridades de dicho país consideraron abandonar las restricciones más comunes y esenciales sobre el Covid-19, como el aislamiento de la persona que contrae la enfermedad, conocido como la cuarentena.

Esta estrategia fue criticada por los analistas sanitarios de Inglaterra y el Partido Laborista, quienes acusaron al gobierno de “declarar la victoria antes de que termine la guerra”.

Covid will not suddenly disappear, and we need to learn to live with this virus and continue to protect ourselves without restricting our freedoms. 1/3 — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 20, 2022

Inglaterra quitará la cuarentena por Covid-19 y dará asesoramiento

Ante la eliminación de la cuarentena obligatoria para las personas contagiadas de Covid-19, esta será reemplazada por el gobierno de Inglaterra por medidas de asesoramiento.

Sin embargo, para mantener el virus controlado, las autoridades advirtieron que continuarán con la vacunación y otros tratamientos, por lo que los sistemas de vigilancia y las medidas de contingencia se mantendrán de ser necesario.

El primer ministro de Inglaterra, manifestó que eliminar las restricciones más básicas contra el Covid-19 permitirá que la gente se proteja “sin restringir libertades” y promoverá un “alejamiento de la intervención del Gobierno a la responsabilidad personal”.

“El covid no va a desaparecer repentinamente y tenemos que aprender a vivir con este virus y seguir protegiéndonos sin restringir nuestras libertades”, escribió a través de su cuenta oficial de Twitter.

Según los datos de Reuters, en la última semana los casos de Covid-19 en Inglaterra bajaron un 25,5%, en comparación con la semana anterior.

Desde hace algunas semanas, el gobierno de Inglaterra ha realizado varios cambios respecto a las restricciones por Covid-19, ya que desde el 11 de febrero, este país ya acepta el certificado de vacunación de los viajeros de México.