Inglaterra anunció que a partir del 11 de febrero ya no solicitará la prueba de Covid-19 negativa a las personas completamente vacunadas a su llegada al país y que aceptará el certificado de vacunación emitido por México.

Así lo confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien escribió en sus redes sociales: Buena noticia : ya no necesitaremos hacer cuarentena al visitar Reino Unido, se acepta el certificado de vacunación mexicano.

Asimismo, el canciller agradeció a la secretaría para Asuntos Exteriores, Liz Truss, y a los embajadores Jon Benjamin y Josefa González Blanco por la aceptación del certificado de vacunación de México.

En otro tuit escribió: Gracias @JonBenjamin19 por tu apoyo para facilitarnos la vida cuando visitamos Reino Unido, ya no será necesaria la cuarentena con certificado mexicano de vacunación. Saludos cordiales!!

En Inglaterra, el ministro británico de Transporte, Grant Shapps, indicó que los viajeros que lleguen a su país solo deberán rellenar un formulario de localización más sencillo que su versión anterior.

Qué pasa con los viajeros que no estén totalmente vacunados

Los viajeros que no estén completamente vacunados ya no tendrán que someterse a la prueba del día ocho, tras su llegada a Inglaterra o aislarse. Con los cambios, los viajeros que no están inmunizados deberán rellenar el documento de localización que incluya un resultado negativo de una prueba de Covid-19 realizada dos días antes de salir hacia Inglaterra y someterse a otro PCR a su llegada.

De acuerdo con las autoridades británicas las pruebas de personas vacunadas ya no resultan de “utilidad” y la medida hará que viajar “sea mucho más fácil”, ahorrará dinero a las familias y proporcionará certidumbre a los pasajeros y la industria, especialmente cara al verano.

El ministro indicó que este país reconocerá también las vacunas de otros 16 países, entre ellos China y México, lo que significa que los viajeros vacunados de un total de 118 país podrán entrar en éste.

Los menores de 18 años continuarán siendo tratados como totalmente vacunados a efectos de viajes internacionales.