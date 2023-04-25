Congreso de CDMX analiza iniciativa para que hombres condenados por feminicidio pierdan custodia de hijos

En el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), los legisladores han propuesto que aquellos hombres que sean condenados por el delito de feminicidio pierdan de manera inmediata la custodia de hijos menores de edad.

La iniciativa tiene como objetivo que los hombres que se encuentren en la cárcel, acusados de feminicidio, no tengan ningún derecho sobre los pequeños.

¿Qué pasa con los #hijos de las mujeres que son asesinadas? ¿Quedan en manos de los #feminicidas?



Este es el caso de Anthony, de cuatro años, quien quedó huérfano tras un #feminicidio.@laucasillas nos cuenta en @HechosAM. pic.twitter.com/SrMeRVvHxz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 25, 2023

Se registraron 301 feminicidios de 2019 a 2022 en CDMX

Tan solo de 2019 a 2022 los delitos de feminicidio han aumentado en la CDMX, de 72 a 75 casos, respectivamente. Especialistas refieren que, en una ciudad donde en cuatro años 301 mujeres fueron asesinadas, es urgente que esta iniciativa sea aprobada para que las familias dejen de ser revictimizadas y los menores de edad no están bajo la protección de los feminicidias.

Caso de Anthony, menor de 4 años, hijo de Brenda Reséndiz

Mientras esta iniciativa se analiza en comisiones, víctimas colaterales de feminicidio como la familia del pequeño Anthony, de cuatro años, que quedó huérfano después de que su madre, Brenda Reséndiz, fue asesinada con dos tiros en la cabeza afuera de su casa el 1 de octubre de 2021.

El presunto responsable es su expareja, Alexis “N”, quien fue detenido con el arma homicida y hoy se encuentra en prisión, donde enfrenta un proceso penal por el delito de feminicidio.

El abuelo de Anthony, Omar Reséndiz Rosas, afirmó que su hija Brenda se encontraba separada de Alexis y ya había recibido amenazas de muerte; sin embargo, el dolor no terminó ahí, pues desde aquel octubre no volvió a saber nada de su nieto y hasta hoy en día, buscan regresarlo a su casa.

En ese sentido, aseguró que falta muy poco para que el juicio termine; sin embargo, sabe que, en caso de existir una condena en contra de Alexis “N”, tendrán que interponer un nuevo juicio para solicitar la pérdida de la custodia.

Van 14 feminicidios en lo que va de 2023

En la Ciudad de México, lidereada por Claudia Sheinbaum, van 14 víctimas de feminicidio hasta este 25 de abril de 2023. Mientras que en todo México se han acumulado 220 delitos de feminicidio en los primeros tres meses del año.