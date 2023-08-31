¿Dónde y a qué hora ver en vivo el quinto Informe de Gobierno de AMLO?

El Quinto Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está próximo a ocurrir. Ante esto, es importante conocer cuándo es, así como dónde y a qué hora se podrá ver en vivo.

¿Cuándo es el quinto informe de gobierno de AMLO 2023?

Será el próximo viernes 1 de septiembre cuando el presidente López Obrador haga su quinto informe de gobierno. A diferencia de los cuatro años anteriores, donde el ejercicio se lleva a cabo desde Palacio Nacional de la Ciudad de México, este 2023 se llevará a cabo desde Campeche, donde también realizará un recorrido por el Tren Maya.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 31 de agosto, AMLO dijo que buscaría que un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lleve a los periodistas que cubran la fuente presidencial al informe de gobierno y posteriormente los regrese a la capital.

Uno, dos y tres...



Un millón de toneladas de fertilizantes; dos millones de productores beneficiados y tres millones de toneladas de maíz. Que coman los que nos dan de comer. pic.twitter.com/gAO5WZl3Ar — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 31, 2023

El Informe de Gobierno de AMLO podrá ser seguido por la población a partir de las 10:00 horas, (tiempo centro de México) en las redes sociales oficiales del gobierno federal, como es el caso de las cuentas del mandatario.

Asimismo, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dará el minuto a minuto en vivo a través del portal.

¿Para qué sirve el informe de gobierno?

El Informe de Gobierno es un documento donde se rinden las decisiones y medidas que se toman año con año dentro de un sexenio, por lo que los presidentes están obligados a realizarlo. Se trata de un material para rendir cuentas a la sociedad y la encargada de entregarlo es la secretaria de Gobernación, en este caso, Luisa María Alcalde, al Congreso de la Unión. Desde la Constitución de 1917 se implementó que el informe presidencial se diera por escrito.

¿Cuándo termina el sexenio de AMLO?

Andrés Manuel López Obrador será el primer presiente en la historia moderna de México que no cumpla con los seis años de su gobierno, esto por una modificación al artículo 83 en 2014, la cual adelanta la jornada electoral al primer domingo de junio y cambia la fecha de toma de protesta del presidente electo para el 1 de octubre.