El INM otorgará Visa Humanitaria a migrantes lesionados en Chiapas

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que otorgará Visa Humanitaria a las seis personas migrantes que resultaron lesionadas en un incidente automovilístico hoy en la comunidad de Ciudad Hidalgo, Chiapas, esto con la finalidad der egularizar su estancia en territorio mexicano, garantizar su atención y asistencia médica.

En un comunicado, el INM lamentó el fallecimiento de dos personas migrantes extranjeras en en el accidente.

La autoridad migratoria apoyará en el proceso de repatriación de los cuerpos al país de origen, para lo cual mantiene comunicación y coordinación con las autoridades consulares de Centro y Sudamérica.