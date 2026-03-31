¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 31 de marzo?
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este martes 31 de marzo. La presidenta Claudia Sheinbaum presenta los temas más relevantes y aquí te los explicamos.
Este martes 31 de marzo de 2026, la mañanera de Sheinbaum cierra el tercer mes del año con un enfoque prioritario en el bienestar social. Desde el Salón de la Tesorería, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza el reporte semanal "El Pulso de la Salud". En Azteca Noticias te llevamos la cobertura total y el análisis de los anuncios que marcarán la agenda de salud para el segundo trimestre del año.
Mañanera de Sheinbaum hoy 31 de marzo: Los temas más relevantes EN VIVO
Vacunas contra el sarampión
El subsecretario de salud, Eduardo Clark, enfatizó la importancia de la vacunación de los niños entre 6 meses de edad y los adultos de 49 años, esto para continuar con la reducción de números de contagios de sarampión en el país. Informó que al 12 de febrero de la fecha se ha vacunado 17.2 millones de personas en el país, esto de una meta final de 25 millones.
"La estrategia para controlar el sarampión en México y en el mundo es vacunar. La vía más eficiente y segura y lo que más funciona para que así sea y no se propaga y desde que iniciamos la vacunación masiva a contra el sarampión en esta jornada, ya hemos aplicado 17. 2 millones de vacunas, en siete semanas hemos llegado a este número", dijo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.