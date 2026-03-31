¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy 31 de marzo?

El subsecretario de salud, Eduardo Clark, enfatizó la importancia de la vacunación de los niños entre 6 meses de edad y los adultos de 49 años, esto para continuar con la reducción de números de contagios de sarampión en el país. Informó que al 12 de febrero de la fecha se ha vacunado 17.2 millones de personas en el país, esto de una meta final de 25 millones.

"La estrategia para controlar el sarampión en México y en el mundo es vacunar. La vía más eficiente y segura y lo que más funciona para que así sea y no se propaga y desde que iniciamos la vacunación masiva a contra el sarampión en esta jornada, ya hemos aplicado 17. 2 millones de vacunas, en siete semanas hemos llegado a este número", dijo.