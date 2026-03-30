¿Crimen ambiental? Diputados del PAN denuncian ante FGR desastre petrolero en playas de México

Diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue y castigue a los responsables del derrame de hidrocarburo que afecta las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. La mancha de crudo ha puesto "de cabeza" a miles de habitantes y pescadores que dependen directamente de los recursos marinos.

Además de la acción penal, los legisladores urgieron al Gobierno Federal a emitir una declaratoria de emergencia para liberar recursos en apoyo a los ciudadanos afectados, quienes hasta el momento no han recibido ayuda económica ante el desastre ecológico.

El vacío del Fonden ante delitos ambientales

Durante la presentación de la denuncia, el diputado Federico Döring lamentó que la desaparición de fideicomisos como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) haya dejado a las comunidades en la indefensión frente a este tipo de contingencias ambientales.

#VIDEO | Diputados del PAN presentaron una denuncia ante la FGR para que se investigue el derrame de hidrocarburo que afecta costas de #Veracruz, Tabasco y #Tamaulipas.



Exigen castigo a responsables y apoyos para las comunidades afectadas.



“Si existiera el #Fonden, esto ya… pic.twitter.com/wVWY9RATs4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 30, 2026

"Queremos que se castiguen estos delitos ambientales, queremos que se haga la declaratoria de emergencia; si existiera el Fonden esto ya sería una declaratoria de emergencia y se habrían dado apoyos económicos a todos", explicó Döring, señalando que la burocracia actual impide una respuesta inmediata para los afectados en las playas del Golfo.

Impacto regional: De Tamaulipas a Tabasco

El derrame ha generado una crisis en cascada que afecta principalmente a Veracruz y Tamaulipas, donde el crudo ha recalado en zonas turísticas y pesqueras. Pero también en Tabasco, donde la actividad petrolera y el impacto ambiental mantienen en alerta a las comunidades locales.

De este tamaño son los fragmentos de hidrocarburo que el Golfo de México escupe a las playas de #Veracruz.



La imagen corresponde al 25 de marzo, en Playa Las Barrillas



Crédito: Roberta Villaseca, comerciante de mariscos pic.twitter.com/8pvvUONa2O — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 27, 2026

Los diputados insistieron en que la FGR debe determinar si hubo negligencia por parte de las autoridades o de la empresa estatal encargada de las plataformas, ya que el daño al ecosistema marino es severo y las pérdidas económicas para el sector turismo y pesquero apenas comienzan a cuantificarse.