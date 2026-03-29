¿Cuánto dura el pase turístico en CDMX y qué autos no puedan tramitarlo?

El pase turístico de la Ciudad de México (CDMX) es una opción para que automovilistas que quieran visitar la capital estén exentos de las restricciones vehiculares establecidas por el programa Hoy No Circula el cual busca reducir los niveles de contaminación.

Aunque debes tomar en cuenta que no todos los vehículos pueden tener acceso a este permiso, pero ¿quiénes no pueden tramitar el pase turístico en CDMX? Aquí los detalles de los automóviles que están fuera de poder obtenerlo.

¿Cómo obtener el pase turístico en CDMX? Resquisitos para tramitarlo

El gobierno de la CDMX estableció que el pase turístico se otorga a los automóviles que cumplan con ciertos requisitos y este permiso busca fomentar el turismo permitiendo la circulación sin ninguna restricción establecida en el programa Hoy No Circula. Este es el paso a paso para tramitarlo:



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a tu cuenta. Puedes asociar hasta tres placas Selecciona los días de vigencia del pase

Descarga los documentos generados, imprímelos y colócalos en tu vehículo

Requisitos:



Vehículo de uso particular a nombre de una persona física, no mayor a 15 años de antigüedad

Tarjeta de Circulación

Correo electrónico

En su caso permiso de importación temporal



¿Cuánto dura el pase turístico de la CDMX?

La duración del pase turístico de la CDMX para los automóviles puede ser de 3, 7 o hasta 14 días, dependiendo del lapso que se eliga la persona, pero no es válido para todos los automóviles.

La Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX establece que el pase turístico permite a los vehículos que lo portan exentar las limitaciones a la circulación establecidas por el Hoy No Circula, una vez por semestre con una vigencia de 14 días, dos veces por semestre con una vigencia de siete días cada una.

También se puede otorgar este permiso vehicular por tres días, pero solo se emite por puentes largos oficiales y autorizados por la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire.

Autos que no pueden obtener el pase turístico de la CDMX

El trámite aplica para vehículos particulares no mayores a 15 años de antigüedad (modelos 2010 y posteriores) del extranjero o foráneos y para periodo máximo de 14 días por semestre, pero no tiene validez en los días que haya contingencia ambiental.

Pero no podrán solicitar el pase turístico los vehículos que tengan placas de CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, pues estos vehículos se basan en el programa Hoy No circula correspondiente.

