Mañanera de hoy 30 de marzo: Presidenta Sheinbaum informa sobre el derrumbe de mina en Sinaloa

Este lunes 30 de marzo de 2026, la mañanera de Sheinbaum se convierte en el centro de mando informativo tras el accidente en la Mina Santa Fe, en Sinaloa. Hace apenas unos instantes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) notificó el rescate exitoso del primer trabajador, quien ya recibe atención médica de emergencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza el reporte oficial para detallar las maniobras que continúan en la zona y el estado de fuerza desplegado para salvar a los mineros que permanecen atrapados. En Azteca Noticias te presentamos el minuto a minuto de esta contingencia nacional.