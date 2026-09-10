¿Se acerca un apocalipsis tecnológico? La alarmante fecha que pone al mundo en alerta; esto advierten los expertos

La inteligencia artificial podría alcanzar un nivel capaz de superar las capacidades humanas y avanzar sin intervención directa de las personas en los próximos años, según la advertencia de Jacob Coxon, exinvestigador de Anthropic, empresa creadora del modelo Claude .

Coxon considera que los sistemas actuales no representan un riesgo inmediato de extinción; sin embargo, alertó que la velocidad con la que avanza esta tecnología podría cambiar el escenario antes de 2029.

Su principal preocupación es la posibilidad de que futuras inteligencias artificiales sean capaces de participar en su propio proceso de mejora, acelerando una carrera tecnológica que los humanos tendrían dificultades para controlar.

La advertencia coincide con casos detectados por Anthropic

La alerta surge después de que Anthropic revelara haber bloqueado cinco casos en los que sus modelos fueron utilizados en investigaciones con posibles aplicaciones relacionadas con armas biológicas.

Estos episodios no significan que la inteligencia artificial haya desarrollado por sí sola este tipo de armas; el punto de preocupación es el posible uso de herramientas cada vez más avanzadas para facilitar investigaciones que podrían tener consecuencias peligrosas.

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El llamado: reglas antes de que la tecnología avance más rápido

Ante este panorama, Coxon plantea la necesidad de establecer regulación y coordinación internacional mientras todavía existe margen para definir límites sobre el desarrollo y uso de la inteligencia artificial.

La advertencia pone una fecha sobre la mesa: 2029. Para Coxon, el debate no debe comenzar cuando una tecnología haya rebasado los mecanismos de control, sino antes de que llegue a ese punto.