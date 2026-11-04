Cascada en calles de CDMX: Intensa fuga de agua afecta la México-Tacuba y desata alerta cerca de la Línea 2 del Metro | EN VIVO
La Ciudad de México inicia este miércoles con el reporte de una intensa fuga de agua en la México-Tacuba, la presión es tan intensa que se ha formado una cascada.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 4 de noviembre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este miércoles
Intensa fuga de agua forma cascada en calles de la México-Tacuba
En las primeras horas de este 4 de noviembre se reportó una intensa fuga de agua sobre la carpeta asfáltica en el cruce de la vivienda México-Tacuba y Felipe Carrillo Puerto, en las en las inmediaciones de la estación Colegio Militar de la Línea 2 del Metro CDMX, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La presión con la que sale el agua es tan intensa que ha generado una cascada, por lo que piden a los automovilistas tomar precauciones en caso de transitar por la zona.
El incidente ya fue reportado con las autoridades correspondientes para solicitar el apoyo y la intervención de personal especializado.