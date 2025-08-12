Otro desastre se vive en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el enojo y la desesperación no es solo es de los viajeros, sino también de las aerolíneas que exigen a las autoridades resolver los problemas de infraestructura por las inundaciones.

Continúa el caos en el IACM

Este 12 de agosto, fue el tercer día de caos, y los usuarios sorprendidos llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para encontrarse con sus vuelos cancelados, y las pistas inundadas.

“Definitivamente, se requiere mayor mantenimiento, se requiere más otro tipo de infraestructura, básicamente porque está muy feo esto”, dijo César, pasajero.

“No me parece que siendo el aeropuerto más grande de México y de muchos países porque es bien grande, estén sucediendo estas cosas”, mencionó Marisel, pasajera internacional.

Tercer día de caos...



Miles de pasajeros resultaron afectados por la cancelación de sus vuelos en el #AICM, debido a la inundación de las pistas.



Pese a un presupuesto de mantenimiento de mil 500 millones de pesos, la infraestructura no resiste. #Aeroméxico y otras aerolíneas… pic.twitter.com/ebuC1MxD3h — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 13, 2025

Sí, Marisel es cubana y viaja con un grupo de amigas, pero hoy, ni ellas ni nadie, logran entender como se inunda un aeropuerto que tiene mil 500 millones de pesos tan solo para mantenimiento este año.

“¡Si fuera en Cuba, bueno, pero aquí en este país! No esperaba ver esto, me asombró ver estas cosas aquí!”, dijo Sirley, pasajera internacional.

“Es lo que tienen que hacer, darle mantenimiento al aeropuerto porque no es concebible que un aeropuerto no tenga desagüe de agua y que las pistas estén llenas de agua”, dijo Marisel, pasajera internacional.

Vuelos cancelados por inundaciones en el AICM

Otros 19 mil 500 pasajeros y 139 vuelos fueron afectados desde la madrugada y hasta las 11 de la mañana, en que se retomaron por completo despegues y aterrizajes.

“Es una falta de gestión del aeropuerto en cuanto a tener una contingencia bomba para quitar el agua de la pista”, mencionó Manuel, pasajero.

Además del coraje de los pasajeros, hoy aerolíneas como Aeromexico, lanzaron un reclamo a las autoridades y le pidieron urgentemente “tomar acciones que garanticen el funcionamiento de la infraestructura de la principal terminar área”.

“Mientras más días esté lloviendo, pues más gente se va a acumular aquí y va a estar el caos peor, hay que revisar eso porque no es posible que un aeropuerto tenga esta fallas en estas fechas, que hay muchos viajes”, dijo Luis, pasajero.

“Deberían hacer algo más de lo que están haciendo para poder solventar el problema y no dejar varadas a tantas personas”, explico Erick, pasajero.

Pues hoy poco se puede hacer, porque incluso los 10 mil millones de pesos que ingresa el aeropuerto al año se les da a otro uso y es pagar los bonos del aeropuerto que canceló López Obrador, el Aeropuerto de Texcoco.