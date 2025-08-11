En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se replicó el caos, a lo que sobrevino la incertidumbre y la molestia de miles de pasajeros afectados por las inundaciones que dejaron las intensas lluvias.

Muchos pasajeros mostraron su molestia: “Qué vergüenza que pena, porque es nuestro país y miren nada más que cara damos”, dijo Claudia, pasajera.

Colapsa el AICM por lluvias

El aeropuerto más grande del país colapsó y fueron las lluvias del fin de semana las que pusieron al descubierto un aeropuerto al más puro estilo de la 4T, el agua salía por todas partes, un sistema de drenaje que no soportó las lluvias, y provocó la inundación de las pistas.

“Es una vergüenza para todos los mexicanos y todos los que andan aquí de vacaciones”, mencionó María Lourdes, pasajera internacional.

El área de entrega de maletas parecía un completo lago, hoy se ha normalizado ver en los pasillos cubetas para las goteras.

“Deberían tener sistemas mucho muy especializados para este tipo de contingencias porque no reciben cinco pesos, son miles de millones que reciben de todos nosotros los usuarios”, Claudia, pasajera.

Aeropuerto sin mantenimiento

Lo que estas pasajeras no saben es que el impuesto que pagaron en su boleto de avión, el famoso TUA, no se va al mantenimiento del aeropuerto, sino que se destina a pagar la cancelación del aeropuerto que se construiría en Texcoco 323 mil millones de pesos nos costó el capricho de López Obrador.

“Es otra cosa que el gobierno tiene que arreglar porque no debe estar así un aeropuerto como esté tan grande en una ciudad como México tienen que buscar una solución”, dijo Raúl, pasajero.

Las pistas anegadas hicieron que por 4 horas el caos reinara en ambas terminales y durante la madrugada del lunes, fueron afectados 104 vuelos.

“Muy mal organizados, he viajado a varios países y es la primera vez que me pasa”, dijo Caterine, pasajera Colombiana.

Hoy el caos continuó, ya que las largas filas, dejan caras de impotencia, de enojo y todo porque el aeropuerto más grande del país colapsó y volverá a ocurrir porque en este gobierno hay otras prioridades.