Dos muertos y más de 40 colonias afectadas por fuertes lluvias e inundaciones en Xalapa, Veracruz

Las lluvias dejaron severas inundaciones en Xalapa, Veracruz, el agua convirtió calles en ríos y alcanzó viviendas y negocios; en Jalcomulco, el río de Los Pescados creció en cuestión de minutos y obligó a comerciantes y habitantes a abandonar sus pertenencias.

¿Qué pasó con las inundaciones en Xalapa?

Más de 43 colonias de Xalapa resultaron afectadas por las intensas lluvias de las últimas horas. El agua arrastró vehículos, bloqueó vialidades y entró a casas y establecimientos. Y dejó dos personas sin vida.

Dos personas fallecieron debido a las afectaciones provocadas por las intensas lluvias en #Xalapa, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y fuerzas de seguridad 🌧️🚨



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Mientras autoridades estatales y municipales informaron que mantienen trabajos coordinados para atender la emergencia, habitantes de las zonas afectadas cuestionaron la respuesta ante la contingencia y pidieron mayor presencia de las autoridades.

“Este es el momento de ayudar a los que más necesitamos… Yo le suplico a la señora gobernadora que si escucha mi petición que haga caso”, reclamó Sabina Pérez, una de las afectadas.

Isabel Hernández también pidió que las autoridades acudieran a las zonas inundadas: “Que venga a ver cómo estamos de lodo, pero no”.

Tragedia en Xalapa, Veracruz, por lluvias torrenciales



Dos muertos, deslaves y más de 60 inundaciones severas tras la tormenta



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Entre las familias afectadas hay quienes reportaron pérdidas importantes. Irma Hernández explicó que durante la noche no recibieron ayuda y que parte de su mercancía terminó entre el agua y el lodo. “Va a haber una respuesta para nosotros, una ayuda porque la verdad sí fue muchísimo lo que se perdió aquí”.

Otra de las afectadas, Prudencia Olvera Morales, señaló que algunas personas acudieron únicamente a tomar fotografías como evidencia de los daños.

¿Por qué el río de Los Pescados creció tan rápido?

En Jalcomulco, la situación tomó por sorpresa a quienes se encontraban cerca del río de Los Pescados.

El nivel comenzó a subir rápidamente durante la noche del lunes y, de acuerdo con habitantes y comerciantes, en alrededor de diez minutos alcanzó uno de sus puntos más altos. “Creció, en 10 minutos creció el río al nivel más alto”, relató Luis Cuetero, restaurantero de la zona.

La corriente avanzó con tanta fuerza que algunos prestadores de servicios apenas tuvieron tiempo para ponerse a salvo. Feliciano Chotla García contó que decidió no regresar por una de sus pertenencias ante la fuerza del agua. “Aquí era unos lomones de agua. El tambo ese no se veía… Digo, ¿para qué me riesgo por una carpa? Mejor que se la lleve”.

¿Qué daños dejó la creciente en Jalcomulco?

Los negocios instalados a la orilla del río fueron de los más afectados. Mesas, sillas y otros objetos fueron arrastrados por la corriente antes de que sus propietarios pudieran retirarlos.

Verónica Romero, restaurantera, describió la fuerza con la que llegó el agua: “Nosotros se llevó todas las mesas y las sillas… ya no pudimos porque nos llegaba hasta la cintura. ¿Y la fuerza del río? No, impresionante”.

La autoridad municipal informó que el río salió de su cauce y que la estación hidrológica de Apazapan registró niveles máximos históricos. También se reportaron daños en caminos, carreteras y comercios ubicados en la ribera.

A pesar de la magnitud de la creciente, no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas. Con el nivel del río nuevamente a la baja, ahora quedan los trabajos para retirar el lodo, recuperar caminos y evaluar las pérdidas.

En Xalapa y Jalcomulco continúan las labores de atención y limpieza después del paso de las lluvias. Para las familias afectadas, la prioridad ahora es recuperar viviendas, negocios y pertenencias dañadas.