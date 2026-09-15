VIDEOS: Tormenta deja graves inundaciones en Ecatepec este lunes; zonas de Edomex afectadas

La fuerte lluvia de este lunes 14 de septiembre dejó bajo el agua a diversas zonas del Estado de México (Edomex), especialmente en el municipio de Ecatepec de Morelos, donde el colapso del drenaje provocó severas inundaciones.

La corriente de agua creció en varias vialidades, que prácticamente de ser calles pasaron a convertirse en ríos, arrastrando consigo autos y basura.

VIDEOS: Inundaciones en Ecatepec tras las fuertes lluvias

Los videos solo evidencian el grave problema de un sistema de drenaje rebasado, que convierte las lluvias en una verdadera condena para decenas de habitantes del Edomex.

En las imágenes compartidas en redes sociales se puede ver como el nivel de agua subió rápidamente en la colonia Santa Clara y en la Avenida Miguel Hidalgo, a la altura de Vía Morelos.

En la zona de Tulpetlac también se reportó que la corriente de agua creció como un metro y arrastró vehículos, generando severas inundaciones.

#Reportando 🌊 | Fuerte tormenta azotó a Ecatepec, #EdoMéx. ⚠️



⛈️🔴 Varias vialidades sufren severas afectaciones debido al alto nivel del agua y al colapso del drenaje tras la intensa lluvia.



👇🏻 Así en la Col. Santa Clara. pic.twitter.com/oCGCg4LhgF — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) September 14, 2026

Reportan inundaciones y encharcamientos en Ecatepec. La imagen en la vía Morelos pic.twitter.com/1lQVsZ6Ead — Así Sucede Toluca (@Asi_Sucede) September 14, 2026

Pero no solo fue en Ecatepec, ya que la lluvia también provocó una fuerte inundación en la carretera México-Querétaro, a la altura de Tlalnepantla y rumbo a Cuautitlán Izcalli.

FUERTES INUNDACIONES AFECTAN LA CARRETERA MÉXICO-QUERÉTARO



Las lluvias provocaron importantes inundaciones en la carretera México-Querétaro, a la altura de Tlalnepantla, en el Estado de México, con dirección hacia Cuautitlán Izcalli.



El agua acumulada complicó la circulación y… pic.twitter.com/E5ZpJzMJLJ — News On Demand (@OnDemand_News) September 15, 2026

¿Seguirán las lluvias en Edomex durante esta semana?

Las lluvias continuarán en distintas regiones de México debido a la combinación de varios sistemas atmosféricos que favorecerán la presencia de chubascos y precipitaciones fuertes durante las próximas horas.

El Estado de México (Edomex) se encuentra entre las entidades del centro del país donde se esperan lluvias, por lo que las condiciones de cielo nublado, actividad eléctrica y rachas de viento podrían mantenerse.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, estarán generando condiciones favorables para el desarrollo de lluvias.

