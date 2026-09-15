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VIDEOS: Tormenta deja graves inundaciones en Ecatepec este lunes; zonas de Edomex afectadas

A dar el grito… pero de coraje. Las fuertes lluvias que sorprendieron al Edomex provocaron severas inundaciones en varias zonas de Ecatepec.

Inundaciones en Ecatepec tras fuertes lluvias lunes 14 de septiembre
|Captura de pantalla

Escrito por: Iveth Ortiz

La fuerte lluvia de este lunes 14 de septiembre dejó bajo el agua a diversas zonas del Estado de México (Edomex), especialmente en el municipio de Ecatepec de Morelos, donde el colapso del drenaje provocó severas inundaciones.

La corriente de agua creció en varias vialidades, que prácticamente de ser calles pasaron a convertirse en ríos, arrastrando consigo autos y basura.

VIDEOS: Inundaciones en Ecatepec tras las fuertes lluvias

Los videos solo evidencian el grave problema de un sistema de drenaje rebasado, que convierte las lluvias en una verdadera condena para decenas de habitantes del Edomex.

En las imágenes compartidas en redes sociales se puede ver como el nivel de agua subió rápidamente en la colonia Santa Clara y en la Avenida Miguel Hidalgo, a la altura de Vía Morelos.

En la zona de Tulpetlac también se reportó que la corriente de agua creció como un metro y arrastró vehículos, generando severas inundaciones.

Pero no solo fue en Ecatepec, ya que la lluvia también provocó una fuerte inundación en la carretera México-Querétaro, a la altura de Tlalnepantla y rumbo a Cuautitlán Izcalli.

¿Seguirán las lluvias en Edomex durante esta semana?

Las lluvias continuarán en distintas regiones de México debido a la combinación de varios sistemas atmosféricos que favorecerán la presencia de chubascos y precipitaciones fuertes durante las próximas horas.

El Estado de México (Edomex) se encuentra entre las entidades del centro del país donde se esperan lluvias, por lo que las condiciones de cielo nublado, actividad eléctrica y rachas de viento podrían mantenerse.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, estarán generando condiciones favorables para el desarrollo de lluvias.

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