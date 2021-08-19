Muere Judy, la chimpancé más vieja de Europa

Murió el chimpancé más vieja de Europa. Se trata de Judy, una hembra que falleció a los 49 años de edad, la mañana del pasado 11 de agosto en el zoológico Parco Natura Viva de la localidad italiana de Bussolengo, en la provincia de Verona.

De acuerdo con un comunicado compartido por el zoológico, la chimpancé nació en 1972 y se había convertido en la más longeva de todo el continente.

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Según informaron los cuidadores del lugar, el primate murió después de dar su acostumbrado paseo con Davidino, el chimpancé dominante y acostarse a la sombra de un árbol para descansar.

Cuando sus compañeros simios se dieron cuenta que Judy no despertaba comenzaron a moverla; incluso uno de los animales, llamado Tommy, intentó despertarla vigorosamente y tiró de ella sin obtener respuesta.

Pensando que se trataba de un ataque, los demás chimpancés intervinieron para sacarlo, pero Tommy la tomó de la pierna y la llevó a su cueva para protegerla.

En un último intento por ayudarla, Tommy la acerca al veterinario del zoológico, quien no pudo hacer más que confirmar el deceso de la chimpancé más vieja de Europa.

Caterina Spiezio, jefa del departamento de investigación y conservación del zoológico explicó que debido a su edad su vista se había deteriorado y ya no reconocía a los miembros del parque, por lo que tenía que entrecerrar los ojos para escuchar su voz y poder distinguirlos.

La chimpancé pertenecía a una especie en peligro de extinción

Judy pertenecía a una especie en peligro de extinción en África ecuatorial, según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza; además se trata de una de las subespecies menos representadas en los parques zoológicos de Europa.

También agregaron que el aporte de la chimpancé fue valioso y su herencia genética será perpetuada por Valentina, su hija y Judith, su sobrina, en una historia que se seguirá contando a las generaciones más jóvenes.

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