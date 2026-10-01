¿Investigan al hermano del gobernador de Oaxaca por nexos criminales?

La polémica vuelve a sacudir a Oaxaca, luego de que presuntamente existiera una investigación contra Noé Jara Cruz, hermano del gobernador morenista del estado, Salomón Jara.

La investigación estaría relacionada por presuntos nexos con la Alianza de Sindicatos y Asociaciones de dicho estado, organización dedicada a la extorsión, cobro de piso, secuestro y homicidios.

Cabe recordar que antes de noviembre de 2025, Noé Jara fungía como secretario de Gobierno y Territorio del municipio de Oaxaca de Juárez, pero se vio obligado a renunciar en medio de acusaciones de nepotismo.

Al respecto, el hermano del gobernador negó que exista una investigación en su contra, mientras que la Fiscalía General de la República no se ha pronunciado sobre el caso.

