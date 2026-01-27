Susto para Salomón Jara: 38% vota por revocarle el mandato y PT exige su renuncia

Hay una notable fractura en la autodenominada Cuarta Transformación y es cada vez más evidente. Para muestra de ello, basta con voltear a ver a Oaxaca, donde la jornada de este domingo dejó al descubierto que los aliados de ayer son los enemigos políticos de hoy.

Se llevó a cabo la consulta de revocación de mandato del gobernador Salomón Jara Cruz, quien ganó la elección de 2022 cobijado por la coalición “Juntos Hacemos Historia” (Morena, PT y Partido Verde). Bajo la máxima obradorista de que “nadie puede estar por encima del pueblo, y sin el pueblo nada”, el mandatario se sometió al escrutinio público, pero ese “pueblo bueno y sabio” le metió un susto mayúsculo.

Derrota en su propia casilla

Los datos son duros. El 38% de quienes acudieron a votar eligieron que se le revocara el mandato por pérdida de confianza. En distintas secciones, las “sábanas” que mostraban los resultados finales apuntaban una derrota estrepitosa de Jara, todo esto pese a la intensa campaña de propaganda a su favor que el aparato estatal desplegó a lo largo de las últimas semanas.

En evidencia el fracaso de la 4T... En #Oaxaca, el gobernador @salomonj apenas se salvó en la consulta de revocación.



Ineficaz, despreciado y acusado de fraude, su caso muestra la fractura cada vez más evidente de la 4T y el hartazgo ciudadano ante malos gobernantes.



El pueblo… pic.twitter.com/FME7RhBiq7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 27, 2026

El rechazo fue tal que, según los reportes, ni en su propia casilla Salomón Jara obtuvo la victoria. Esto fue posible, en parte, gracias a la movilización de miles de ciudadanos encabezada por el Partido del Trabajo (PT), evidenciando el quiebre interno.

“Debería abandonar la gubernatura”, afirma Benjamín Robles

Tras estos resultados, la lectura política es severa: Salomón Jara debería abandonar la gubernatura. Y esto no lo dicen sus opositores tradicionales, sino sus propios aliados.

El Comisionado Político del PT, Benjamín Robles, acusó que Salomón Jara intentó operar un fraude en la jornada, pero el rechazo ciudadano fue superior. Robles fue contundente al desconocerlo como autoridad:

“Su gobierno terminó ayer, ya no es gobernador constitucional, es un pseudo gobernador ilegítimo, que podría estar en palacio, pero despreciado por las y los ciudadanos”, sentenció el líder petista.

El desgaste de la coalición

Aunque esta consulta no resultó vinculante al no alcanzar el 40% de participación ciudadana requerido por la ley, el ejercicio sirve como una radiografía política. Es un vistazo claro del cansancio de la ciudadanía hacia los malos gobernantes, pero también es la prueba del desgaste acelerado que muestra la coalición de la llamada Cuarta Transformación, incapaz ya de mantener la unidad en sus bastiones.